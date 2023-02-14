Злами на $90 млн, втручання у вибори: у США визнали винним російського хакера

Шахрай продавав секретну інформацію про безліч приватних компаній. Сума збитків оцінюється в 90 млн доларів.

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У вівторок, 14 лютого, американські присяжні в Бостоні визнали винним заможного російського бізнесмена Владислава Клюшина й інших пов'язаних із Кремлем осіб, які заробили десятки мільйонів доларів на зламі американських комп'ютерних мереж. Про це повідомляє Reuters.

Владислав Клюшин — власник московської технологічної компанії "М-13", яка працювала на російський уряд. Суд присяжних визнав його винним у змові, шахрайстві з використанням електронних засобів і шахрайстві з цінними паперами.

Клюшин — єдиний із п'яти росіян, яких вдалося затримати. Його взяли під варту в березні 2021 року у Швейцарії, де він катався на лижах, і надалі екстрадували у США.

Ще чотири учасники злочинної схеми, яка, за даними слідства, принесла їм 90 млн доларів, залишаються на волі. Серед них колишній співробітник військово-морської розвідки Іван Єрмаков, який працював у "М-13" та розшукується урядом США за звинуваченнями в участі у хакерських схемах із метою втручання в американські вибори 2016 року. Його діяльність також була спрямована проти антидопінгових агенцій.

[ + – ] Іван Єрмаков

Чим відомий Владислав Клюшин

Компанія Клюшина розробляла ІТ-системи моніторингу для Кремля. Створена Клюшиним компанія "М-13" спеціалізується на ІТ-розробках для моніторингу ЗМІ та соцмереж. На сайті компанії повідомляється, що ці системи використовуються в адміністрації президента РФ, уряді та федеральних відомствах.

[ + – ] Владислав Клюшин

"М13" зокрема розробила для кремлівської адміністрації систему моніторингу ЗМІ "Катюша".

Крім технологічної компанії, Клюшина також пов'язують з політичним телеграм-каналом "Незыгарь". За деякими відомостями, він має доступ до даних про різні великі операції ГРУ за кордоном.

Його звинувачували у хакерстві проти IBM, Tesla та інших технологічних компаній.

Адвокати Клюшина стверджують, що немає жодних доказів того, що він в нього є інсайдерські дані, а справжня причина звинувачень — зв'язки з російським урядом.

Нагадаємо, що хакери з РФ зламали сайти НАТО. Кіберексперти оборонного альянсу вже встановили, що за зламами стоїть хакерське угруповання з РФ.

Раніше Фокус повідомляв, що російські хакери намагалися зламати газові об'єкти у США, але цього вдалося уникнути. Російська хакерська група Chernovite планує нові атаки на США, вважають експерти щодо кібербезпеки.