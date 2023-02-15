Пригодится ВСУ: "бронированные" ноутбуки X600 Server и X600 Pro-PCI вышли на рынок

Теперь ИТ-инфраструктуру можно развернуть прямо в блиндаже или даже на поле боя.

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Американская компания Getac, которая входит в перечень немногочисленных производителей защищенной компьютерной техники для экстренных служб и армии объявила о выпуске двух новых моделей защищенных рабочих станций X600 Server и X600 Pro-PCI.

Мобильный сервер заметно толще обычного ноутбука, но сохранил его форм-фактор. Он работает под управлением Windows Server 2022 и оснащен процессором Intel Xeon W-11855M, а также интегрированной графикой Intel UHD. Оперативная память может быть расширена до 128 ГБ. При необходимости хранилища для файлов можнл увеличить до 22 ТБ, поддерживается горячая замена дисков.

У серверной версии есть два высокоскоростных сетевых порта на 2,5 Гб/с, что очень важно для высокоскоростной передачи информации между компьютерами сети штаба; 15,6-дюймовый дисплей Getac LumiBond с яркостью 1000 нит позволит работать при ярком солнце или в сложных погодных условиях. Кстати, сервер может спокойно перенести все тяготы войны благодаря защищенности и поддержке рабочих температур от -29°C до 63°C.

[ + – ] Продукты Getac созданы для самых сложных сценариев использования на фронте Фото: Getac

Другая модификация — X600 Pro-PCI будет необходима там, где требуется внешнее подключение внешних модулей захвата и обработки видео, ведь модель имеет на борту два слота расширения PCI/PCIe и дополнительный Blu-ray привод, а также Express Card 54 и устройства чтения карт PCMCIA Type II в стандартной комплектации.

Батареи устройств настолько мощные, что способны обеспечить мобильную работу устройств в течение всего дня. О стоимости и доступности ноутбуков пока ничего неизвестно, но такие модели обычно стоят в несколько раз дороже гражданских аналогов.

Ранее Фокус писал, что компания Asus начала продавать первый в мире ноутбук со складным экраном 17,3 дюйма в диагонали.