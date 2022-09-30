Вышел первый в мире ноутбук с 17,3-дюймовым складным экраном (видео, фото)

Экран ноутбука Zenbook 17 Fold OLED выдерживает до 30 тысяч сгибаний и разгибаний, и разработчики уверяют, что этого ресурса хватит на 8 лет работы.

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Компания Asus начала продавать Zenbook 17 Fold OLED — первый в мире ноутбук со складным экраном 17,3 дюйма в диагонали. Об этом пишет сайт Gadget Tendency.

В январе ноутбук анонсировали на выставке CES 2022. Zenbook 17 получил складной OLED-дисплей с разрешением 2560 x 1920 пикс., соотношением сторон 4:3 и частотой обновления 60 Гц. Дисплей можно сложить пополам, получив два независимых дисплея с разрешением 1920 x 1280 пикс. и соотношением 3:2 без какого либо зазора или рамы посредине. Полупрозрачный экран поддерживает Dolby Vision и воспроизводит 100% цветов в диапазоне DCI-P3. В сложенном виде диагональ гаджета составляет 12,5 дюйма.

[ + – ] Устройство Asus Zenbook 17 Фото: Скриншот

Шарнир позволяет наклонять половинки на 180 градусов и выдерживает 30 тыс. циклов сгибания и разгибания. Разработчики подсчитали, что механизм не сломается в течение 8 лет при условии, что владелец будет складывать устройство до 10 раз в день. В комплекте поставляется беспроводная клавиатура ErgoSense с тачпадом и возможностью подключения сразу к двум устройствам через Bluetooth. Ее можно установить прямо поверх одной из половинок экрана или на другую поверхность, а также есть возможность печатать при помощи сенсора.

За производительность Zenbook 17 отвечает 10-ядерный процессор Intel Core i7-1250U 12-го поколения с тактовой частотой до 4,7 Ггц и интегрированным графическим процессором Intel Iris Xe. Ноутбук также получил PCIe-накопитель емкостью 1 ТБ и модуль оперативной памяти LPDDR5-5200 на 16 ГБ. Аккумулятор емкостью 75 Втч и заряжается от устройства мощностью 65 Вт.

В развернутом виде Asus Zenbook 17 Fold OLED имеет толщину всего около 8,7 мм и 17,4 мм в сложенном виде, весит он около 1,5 кг. Ноутбук также имеет в своем арсенале четыре встроенных микрофона и две веб-камеры для качественной видеосвязи. Сейчас стоимость модели в Китае, на родине производителя, составляет $2800.

Ранее в Украине поступили в продажу двухэкранные ноутбуки для профессионалов ASUS Zenbook Pro 14 Duo OLED. Компактная модель использует 4,5-дюймовую сенсорную OLED-панель, которая отлично подходит для творческих задач.

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