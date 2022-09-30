Вийшов перший у світі ноутбук із 17,3-дюймовим складаним екраном (відео, фото)

Екран ноутбука Zenbook 17 Fold OLED витримує до 30 тисяч згинань і розгинань, і розробники запевняють, що цього ресурсу вистачить на 8 років роботи.

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Компанія Asus почала продавати Zenbook 17 Fold OLED — перший у світі ноутбук зі складаним екраном 17,3 дюйма в діагоналі. Про це пише сайт Gadget Tendency.

У січні ноутбук анонсували на виставці CES 2022. Zenbook 17 отримав складаний OLED-дисплей із роздільною здатністю 2560 x 1920 пікс., співвідношенням сторін 4:3 і частотою оновлення 60 Гц. Дисплей можна скласти навпіл, отримавши два незалежні дисплеї з роздільною здатністю 1920 x 1280 пікс. і співвідношенням 3:2 без зазору або рами посередині. Напівпрозорий екран підтримує Dolby Vision і відтворює 100% кольорів у діапазоні DCI-P3. У складеному вигляді діагональ гаджета складає 12,5 дюйма.

[ + – ] Пристрій Asus Zenbook 17 Фото: Скриншот

Шарнір дозволяє нахиляти половинки на 180 градусів і витримує 30 тис. циклів згинання та розгинання. Розробники підрахували, що механізм не зламається протягом 8 років за умови, що власник складатиме пристрій до 10 разів на день. У комплекті постачається бездротова клавіатура ErgoSense із тачпадом і можливістю підключення відразу до двох пристроїв через Bluetooth. Її можна встановити прямо поверх однієї з половинок екрану або на іншу поверхню, а також можна друкувати за допомогою сенсора.

За продуктивність Zenbook 17 відповідає 10-ядерний процесор Intel Core i7-1250U 12-го покоління з тактою частотою до 4,7 ГГц і вбудованим графічним процесором Intel Iris Xe. Ноутбук також отримав PCIe-накопичувач ємністю 1 ТБ і модуль оперативної пам'яті LPDDR5-5200 на 16 ГБ. Акумулятор ємністю 75 Втч і заряджається від пристрою потужністю 65 Вт.

У розгорнутому вигляді Asus Zenbook 17 Fold OLED має товщину всього близько 8,7 мм і 17,4 мм у складеному вигляді, важить він близько 1,5 кг. Ноутбук також має у своєму арсеналі чотири вбудовані мікрофони та дві вебкамери для якісного відеозв'язку. Зараз вартість моделі в Китаї, на батьківщині виробника, становить $2800.

Раніше в Україні надійшли в продаж двоекранні ноутбуки для професіоналів ASUS Zenbook Pro 14 Duo OLED. Компактна модель використовує 4,5-дюймову сенсорну панель OLED, яка відмінно підходить для творчих завдань.

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