Стане в пригоді ЗСУ: "броньовані" ноутбуки X600 Server і X600 Pro-PCI вийшли на ринок

Тепер ІТ-інфраструктуру можна розгорнути прямо у бліндажі чи навіть на полі бою.

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Американська компанія Getac, яка входить до переліку нечисленних виробників захищеної комп'ютерної техніки для екстрених служб та армії, оголосила про випуск двох нових моделей захищених робочих станцій X600 Server і X600 Pro-PCI.

Мобільний сервер помітно товщі за звичайний ноутбук, але зберіг його форм-фактор. Він працює під керуванням Windows Server 2022 та оснащений процесором Intel Xeon W-11855M, а також інтегрованою графікою Intel UHD. Оперативна пам'ять може бути розширено до 128 ГБ. За необхідності сховища для файлів можна збільшити до 22 ТБ, підтримується гаряча заміна дисків.

Серверна версія має два високошвидкісних мережних порти на 2,5 Гб/с, що дуже важливо для високошвидкісної передачі інформації між комп'ютерами мережі штабу; 15,6-дюймовий дисплей Getac LumiBond з яскравістю 1000 ніт дозволить працювати при яскравому сонці або у складних погодних умовах. До речі, сервер може спокійно перенести всі тяготи війни завдяки захищеності та підтримці робочих температур від -29°C до 63°C.

[ + – ] Продукти Getac створені для найскладніших сценаріїв використання на фронті Фото: Getac

Інша модифікація — X600 Pro-PCI буде необхідна там, де потрібне зовнішнє підключення зовнішніх модулів захоплення та обробки відео, адже модель має на борту два слоти розширення PCI/PCIe та додатковий Blu-ray привід, а також Express Card 54 та пристрої для читання карт PCMCIA Type II у стандартній комплектації.

Батареї пристроїв настільки потужні, що здатні забезпечити мобільну роботу пристроїв протягом усього дня. Про вартість і доступність ноутбуків поки нічого невідомо, але такі моделі зазвичай коштують у кілька разів дорожче за цивільні аналоги.

Раніше Фокус писав, що компанія Asus почала продавати перший у світі ноутбук зі складним екраном 17,3 дюйма в діагоналі.