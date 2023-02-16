Дроны можно будет делать прямо на поле боя: создана прорывная технология

Благодаря 3D-печати процесс сборки корпуса беспилотника занимает всего несколько часов.

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Один из американских производителей беспилотников,, компания General Atomics собирается в ближайшие дни подписать соглашение со стартапом Divergent, известным своими наработками в области 3D-печати, сообщает Breaking Defense.

Соглашение подписывается для того, что бы General Atomics использовала все технологии стартапа для 3D-печати корпусов и других элементов своих беспилотников, ведь на ручную или промышленную укладку углеродного волокна уходят целые недели, тогда как с 3D-печать значительно ускоряет процесс сборки корпуса, который занимает всего несколько часов, говорит генеральный директор Divergent Кевин Цзингер. Это еще и значительно удешевит производство дронов в будущем. Ведь линия General Atomics включает 140 точек сборки для небольшого дрона, тогда как интегрируя в эти цепочки промышленные 3D-принтеры, можно сократить количество точек сборки до четырех.

[ + – ] 3D-печать ускорит процесс создания дронов Фото: Cкриншот

Адаптивное производство (интеграция нескольких различных технологий в производственную цепочку) – дело не новое, но у Divergent есть 550 патентов в этой сфере, что дает преимущество тем, кто с ними сотрудничает, ведь это собственные уникальные наработки.

Кроме того, эксперты отмечают, что 3D-печать может сыграть ключевую роль в момент, когда весь мир заинтересовался дронами, а их количество в любой армии мира на сегодняшний день нельзя считать достаточным. В ближайшем будущем с помощью 3D-печати опытные бойцы смогут сами распечатывать корпуса дронов и запчасти к ним прямо на поле боя, что значительно упростит логистику и поможет восполнять потери настолько быстро, насколько это возможно.

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