ВСУ впервые получат "неуязвимый" датский дрон RQ-35 Heidrun: как он поможет (видео)

Беспилотник разгоняется до 60 км/ч и может летать даже под воздействием российских "глушилок".

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Правительство купит для Вооруженных сил Украины датский дрон RQ-35 Heidrun в рамках инициативы United24. Об этом на своем Telegram-канале сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Средства на покупку беспилотника в размере 6,1 млн гривен удалось собрать через приложение "Воздушная тревога". По словам министра, дрон позволит украинским военным вести разведку с воздуха, не подвергая свои жизни опасности и не боясь российских средств радиоэлектронной борьбы.

Михаил Федоров напомнил, что средства на еще десять RQ-35 Heidrun собирает американский актер Марк Хэмилл, сыгравший Люка Скайуокера в "Звездных войнах". Он также озвучил англоязычную версию приложения "Воздушная тревога" с известными фразами из кинофильмов.

Дроны самолетного типа RQ-35 Heidrun производит датская компания Sky Watch. Он достаточно легкий для запуска с рук, что он упрощает работу военных в полевых условиях. Беспилотник может автономно лететь по заданному маршруту, пока операторы внимательно следят за изображением, которое передает камера. Sky Watch также предоставляет специальное ПО и планшет для управления БПЛА вручную. Разработчики уверяют, что RQ-35 Heidrun могут летать даже под воздействием средств РЭБ, подавляющих спутниковую навигацию.

Характеристики RQ-35 Heidrun

Время развертывания: 5 мин.

Время полета: 90 мин.

Вес полезной нагрузки: 2,3 кг

Обзор камеры: 360 градусов

Скорость: 60 км/ч

Потолок высоты: 3,5 км

Дальность управления: 10-12 км (визуально), до 30 км (через трекерную антенну);

Осенью 2022 года Марк Хэмилл стал амбассадором проекта United24, который предназначен для сбора денег на нужды ВСУ. Актер восхитился мужеством украинцев во время войны, и в частности президентом Владимиром Зеленским. Он решил работать вместе с проектом "Армия дронов", который обеспечивает украинских военных беспилотниками.