ЗСУ вперше отримають "невразливий" данський дрон RQ-35 Heidrun: як він допоможе (відео)

Безпілотник розганяється до 60 км/год і може літати навіть під упливом російських "глушилок".

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Уряд купить для Збройних сил України данський дрон RQ-35 Heidrun у межах ініціативи United24. Про це на своєму Telegram-каналі повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Кошти на купівлю безпілотника в розмірі 6,1 млн гривень вдалося зібрати через додаток "Повітряна тривога". За словами міністра, дрон дозволить українським військовим вести розвідку з повітря, не наражаючи свої життя на небезпеку та не боячись російських засобів радіоелектронної боротьби.

Михайло Федоров нагадав, що кошти ще на десять RQ-35 Heidrun збирає американський актор Марк Гемілл, який зіграв Люка Скайвокера в "Зоряних війнах". Він також озвучив англомовну версію програми "Повітряна тривога" з відомими фразами з кінофільмів.

Дрони літакового типу RQ-35 Heidrun виготовляє данська компанія Sky Watch. Вони досить легкі для запуску з рук, що спрощує роботу військових у польових умовах. Безпілотник може автономно летіти заданим маршрутом, поки оператори уважно стежать за зображенням, яке передає камера. Sky Watch також надає спеціальне ПЗ і планшет для управління БПЛА вручну. Розробники запевняють, що RQ-35 Heidrun можуть літати навіть під упливом засобів РЕБ, які пригнічують супутникову навігацію.

Характеристики RQ-35 Heidrun

Час розгортання: 5 хв.

Час польоту: 90 хв.

Вага корисного навантаження: 2,3 кг

Огляд камери: 360 градусів

Швидкість: 60 км/год

Межа висоти: 3,5 км

Дальність управління: 10-12 км (візуально), до 30 км (через трекерну антену).

Восени 2022 року Марк Гемілл став амбасадором проєкту United24, який призначений для збирання грошей на потреби ЗСУ. Актор захопився мужністю українців під час війни, зокрема президентом Володимиром Зеленським. Він вирішив працювати разом із проєктом "Армія дронів", який забезпечує українських військових безпілотниками.