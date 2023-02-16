Дрони можна буде робити прямо на полі бою: створено проривну технологію

Завдяки 3D-друку процес складання корпусу безпілотника займає лише кілька годин.

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Один з американських виробників безпілотників, компанія General Atomics, збирається найближчими днями підписати угоду зі стартапом Divergent, відомим своїми напрацюваннями в області 3D-друку, повідомляє Breaking Defense.

Угода підписується для того, щоб General Atomics використовувала всі технології стартапу для 3D-друку корпусів та інших елементів своїх безпілотників, адже на ручну або промислову укладку вуглецевого волокна йдуть цілі тижні, тоді як з 3D-друк значно прискорює процес складання корпусу, який займає лише кілька годин, каже генеральний директор Divergent Кевін Цзінгер. Це ще й значно здешевить виробництво дронів у майбутньому. Адже лінія General Atomics включає 140 точок збирання для невеликого дрона, тоді як інтегруючи в ці ланцюжки промислові 3D-принтери, можна скоротити кількість точок збирання до чотирьох.

[ + – ] 3D-друк прискорить процес створення дронів Фото: Cкриншот

Адаптивне виробництво (інтеграція кількох різних технологій у виробничий ланцюжок) — справа не нова, але Divergent має 550 патентів у цій сфері, що дає перевагу тим, хто з ними співпрацює, адже це власні унікальні напрацювання.

Крім того, експерти зазначають, що 3D-друк може відіграти ключову роль у момент, коли весь світ зацікавився дронами, а їх кількість у будь-якій армії світу на сьогодні не можна вважати достатньою. У найближчому майбутньому за допомогою 3D-друку досвідчені бійці зможуть самі видруковувати корпуси дронів та запчастини до них прямо на полі бою, що значно спростить логістику та допоможе поповнювати втрати настільки швидко, наскільки це можливо.

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