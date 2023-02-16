Пилоты истребителей смогут управлять дронами из кабины: что даст новая технология

Возможно, роем БПЛА будет управлять оператор, находящийся на борту сопровождающего самолета — в ВВС США рассматривают разные сценарии.

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ВВС США пытаются разработать технологию, которая позволяла бы пилотам истребителей, или операторам, находящимся на борту, управлять боевыми дронами. Об этом недавно рассказал генерал К. К. Браун, передает defensenews.com.

Будущий парк совместных боевых самолетов (СБС) будет включать самолеты-заправщики KC-46 Pegasus или E-7 Wedgetail, заявил Браун. ВВС хотят, чтобы эти беспилотники сопровождали истребители Next Generation Air Dominance и, возможно, также F-35. По словам генерала, БПЛА будут использоваться для нанесения ударов по целям, ведения разведки, наблюдения и рекогносцировки, операций в области радиоэлектронной борьбы. Он считает, что на данном этапе необходимо проработать вопросы касательно возможности управления беспилотниками: из кабины истребителя самим пилотом, или с борта сопровождающего самолета, или как-то иначе.

"Можно ли управлять дроном из кабины истребителя? Мы продумываем эти аспекты", — подчеркнул военный.

Издание напоминает, что эксперты из Института аэрокосмических исследований Митчелла в октябре 2022 года предложили управлять роем дронов с борта самолета Wedgetail, который мог бы сопровождать истребитель. Команды отдавал бы оператор. Браун сказал, что для ВВС важно то, как будет функционировать сам самолет и можно ли будет сделать его автономным, так как командование хотело бы получить летательный аппарат, не требующий экипажа. Также командование надеется на разработку дешевых устройств, которые не жалко было бы потерять в бою и легко бы было восполнить потери. Генерал отметил, что некоторые американские беспилотники имеют слишком высокую себестоимость. И сейчас перед ВВС стоит задача снизить траты на производство барражирующих боеприпасов, но в то же время увеличить их количество.

В будущем флот СБС пополнят множество беспилотников самых разных размеров и для различных целей. На 2024 год запланирован конкурс проектов БПЛА. Производители-победители получат бюджеты от ВВС и примутся за создание дронов.

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