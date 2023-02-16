Пілоти винищувачів зможуть керувати дронами з кабіни: що дасть нова технологія

Можливо, роєм БПЛА управлятиме оператор, що знаходиться на борту літака, що супроводжує, — у ВПС США розглядають різні сценарії.

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ВПС США намагаються розробити технологію, яка б дозволяла пілотам винищувачів або операторам, що знаходяться на борту, керувати бойовими дронами. Про це нещодавно розповів генерал К. К. Браун, повідомляє defensenews.com.

Майбутній парк спільних бойових літаків (СБС) включатиме літаки-заправники KC-46 Pegasus або E-7 Wedgetail, заявив Браун. ВПС хочуть, щоб ці безпілотники супроводжували винищувачі Next Generation Air Dominance і, можливо, також F-35. За словами генерала, БПЛА будуть використовуватися для завдання ударів по цілях, ведення розвідки, спостереження та рекогносцювання, операцій у галузі радіоелектронної боротьби. Він вважає, що на цьому етапі необхідно опрацювати питання щодо можливості управління безпілотниками: з кабіни винищувача самим пілотом, або з борту літака, що супроводжує, або якось інакше.

"Чи можна керувати дроном з кабіни винищувача? Ми продумуємо ці аспекти", — наголосив військовий.

Видання нагадує, що експерти з Інституту аерокосмічних досліджень Мітчелла у жовтні 2022 року запропонували керувати роєм дронів з борту літака Wedgetail, який міг би супроводжувати винищувач. Команди віддавав би оператор. Браун сказав, що для ВПС важливо те, як функціонуватиме сам літак і чи можна буде зробити його автономним, оскільки командування хотіло б отримати літальний апарат, який не потребує екіпажу. Також командування сподівається на розробку дешевих пристроїв, які не було б шкода втратити в бою і легко було б заповнити втрати. Генерал зазначив, що деякі американські безпілотники мають надто високу собівартість. І зараз перед ВПС стоїть завдання знизити витрати на виробництво баражуючих боєприпасів, але в той же час збільшити їх кількість.

У майбутньому флот СБС поповнять безліч безпілотників різних розмірів і для різних цілей. На 2024 рік заплановано конкурс проєктів БПЛА. Виробники-переможці отримають бюджети від ВПС і візьмуться за створення дронів.

Раніше ми повідомляли про те, що солдати ЗСУ змогли не лише розвідати, де знаходиться бліндаж росіян, а й знищити його за допомогою ударного дрона.