Робота-паука научили летать: как это повлияет на эволюцию дронов (видео)

На каждой ноге у робота SPIDAR — по четыре пропеллера, которые служат ему и для ходьбы, и для полета.

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Ученые Токийского университета создали робота SPIDAR, который воплотил в себе способности паука и стрекозы, пишет Gizmodo. Благодаря четырем ногам и шестнадцати моторам на них, робот-паук может преодолевать разные препятствия.

Этот робот, если его доработать, сможет нести на себе полезную нагрузку, например, необходимое оснащение для разведки. Умеет "паук" полностью ложиться на "живот" и таким образом пролазить в труднодоступные места. При необходимости облететь препятствие или подняться как можно выше, SPIDAR задействует все свои 16 сервоприводов.

[ + – ] Сервоприводы помогают роботу перемещаться по поверхности Фото: Соцести

Сервоприводы используются и для того, чтобы робот-паук мог просто ходить и в этом ученые пока что видят основной недостаток – перемещается робот довольно медленно, ведь ему приходится "подруливать" сервоприводами и с помощью них же двигать ногами.

Впрочем, ученые Токийского университета считают, что их робот-паук может вдохновить производителей дронов на новые идеи. Например, разработать модель БПЛА, которая не только летает, но еще и передвигается по земле. Или же при необходимости производит более мягкую посадку при помощи ног. В любом случае, специалисты обещают, что продолжат работу над SPIDAR и, возможно, превратят его в настоящего дроно-паука.

[ + – ] Презентация возможностей робота-паука SPIDAR

Ранее Фокус писал, что дроны можно будет делать прямо на поле боя: создана прорывная технология.