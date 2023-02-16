Робота-павука навчили літати: як це вплине на еволюцію дронів (відео)

На кожній нозі у робота SPIDAR по чотири пропелери, які служать йому і для ходьби, і для польоту.

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Вчені Токійського університету створили робота SPIDAR, який втілив у собі здібності павука та бабки, пише Gizmodo. Завдяки чотирьом ногам та шістнадцятьом моторамам на них, робот-павук може долати різні перешкоди.

Цей робот, якщо його доопрацювати, зможе нести на собі корисне навантаження, наприклад необхідне обладнання для розвідки. Вміє "павук" повністю лягати на "живіт" і так пролазити у важкодоступні місця. За необхідності облетіти перешкоду або піднятися якомога вище, SPIDAR задіює всі свої 16 сервоприводів.

[ + – ] Сервоприводи допомагають роботу переміщатися по поверхні Фото: Соцмережі

Сервоприводи використовуються і для того, щоб робот-павук міг просто ходити, і в цьому вчені поки бачать основний недолік — робот переміщається досить повільно, адже йому доводиться "підрулювати" сервоприводами і за допомогою них же рухати ногами.

Втім, вчені Токійського університету вважають, що їхній робот-павук може надихнути виробників дронів на нові ідеї. Наприклад, розробити модель БПЛА, яка не лише літає, а ще й пересувається по землі. Або ж за потреби робить м'якшу посадку за допомогою ніг. У будь-якому випадку, фахівці обіцяють, що продовжать роботу над SPIDAR і, можливо, перетворять його на справжнього дронопавука.

[ + – ] Презентація можливостей робота-павука SPIDAR

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