Секретная информация о производстве чипов "утекла" из ЕС в Китай, а может и в Россию

Нидерландская ASML ужесточает правила безопасности в связи с утечкой секретной информации.

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Компания ASML, которая контролирует 90% рынка литографического оборудования для производства чипов, столкнулась с утечкой секретной информации, сообщает The Verge. Как оказалось, бывший сотрудник компании украл некие секретные файлы с разработками и перепродал их представителям Китая.

По заявлению ASML произошедшая утечка не несет серьезной опасности для бизнеса компании, однако не стала конкретизировать, что конкретно было украдено бывшим сотрудником. Некоторые эксперты по безопасности предполагают, что бывший сотрудник был спровоцирован на промышленный шпионаж, ведь ASML недавно подписала соглашение с Японией и США о запрете поставок любых технологий для производства чипов Китаю и России. Вполне возможно, КНР в будущем поделится украденными технологиями с партнерами из РФ, которые отстают в производстве современных чипов от цивилизованного мира на целых 30 лет.

На сегодняшний день существует только три страны в мире, которые производят промышленное оборудование для разработки современных компьютерных чипов. Это Нидерланды, Япония и США. Они очень скрупулезно следят за использованием свих EUV-систем, которыми пользуется Тайвань и Южная Корея и не допускают его продажи в подсанкционные страны.

На данный момент благодаря EUV-оборудованию из Нидерландов тайванская TSMC способна производить чипы по 7 нм технологии, тогда как китайцы довольствуются 16 нм техпроцессом, а Россия вообще застряла на уровне 65 нм.

Ранее Фокус писал, как Китаю закручивают гайки: страна рискует вовсе остаться без современных процессоров.