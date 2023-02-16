Секретна інформація про виробництво чипів "злилася" з ЄС до Китаю, а може, й до Росії

Нідерландська ASML посилює правила безпеки через витік секретної інформації.

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Компанія ASML, яка контролює 90% ринку літографічного обладнання для виробництва чипів, зіткнулася з витоком секретної інформації, повідомляє The Verge. Як виявилося, колишній співробітник компанії вкрав секретні файли з розробками і перепродав їх представникам Китаю.

За заявою ASML витік, що стався, не має серйозної небезпеки для бізнесу компанії, проте вона не стала конкретизувати, що саме вкрав колишній співробітник. Деякі експерти з безпеки припускають, що колишній співробітник був спровокований на промислове шпигунство, адже ASML нещодавно підписала угоду з Японією та США про заборону постачання будь-яких технологій для виробництва чипів Китаю та Росії. Цілком можливо, що КНР у майбутньому поділиться вкраденими технологіями з партнерами з РФ, які відстають у виробництві сучасних чипів від цивілізованого світу на цілих 30 років.

На сьогодні існує лише три країни у світі, які виготовляють промислове обладнання для розробки сучасних комп'ютерних чипів. Це Нідерланди, Японія та США. Вони дуже скрупульозно стежать за використанням своїх EUV-систем, якими користуються Тайвань та Південна Корея, і не допускають його продажу до підсанкційних країн.

На цей час завдяки EUV-обладнанню з Нідерландів тайванська TSMC здатна виробляти чипи за 7 нм технологією, тоді як китайці задовольняються 16 нм техпроцесом, а Росія взагалі застрягла на рівні 65 нм.

Раніше Фокус писав, як Китаю закручують гайки: країна ризикує залишитися без сучасних процесорів.