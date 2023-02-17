Незаметный дрон "Хорт": будет охотиться за российской техникой (видео)

Голландская компания DeltaQuad передала в Украину защищенный разведывательный БПЛА, способный летать почти час, передавая видео на 50 км.

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Украинские военные Запорожской области получат беспилотник под названием "Хорт", изготовленный в Нидерландах. Об этом сообщает "5 канал".

Жители Запорожья примерно за две недели "надонатили" около двух миллионов гривен, чтобы купить для ВСУ разведывательный беспилотник стоимостью $55 тыс. Его назвали "Хорт" в честь породы охотничьих собак, ведь именно этим дрону и предстоит заниматься: выслеживать российскую технику, в том числе зенитно-ракетные системы С-300.

В ближайшее время его передадут одному из подразделений ВСУ, воющему на Запорожском направлении. Специалисты компании-производителя уже обучили украинских операторов, как обращаться с летательным аппаратом. Волонтер Максим Терещенко подчеркнул: несмотря на кажущуюся простоту — это сложная техника, поэтому сначала операторы "учились управлять им онлайн".

"Хорт" может взлетать и садиться вертикально, что значительно упрощает его запуск. Беспилотник поднимается на высоту до 5 километров и может бесшумно пролететь расстояние до 50 км, передавая изображение с камеры в режиме реального времени.

Как отмечают военные, ему не страшны ни дождь, ни снег, ни ветер, ни средства радиоэлектронной борьбы, от которых хорошо защищают качественные европейские комплектующие. При потере связи с оператором, "Хорт" продолжает выполнять задачу в автономном режиме, а затем возвращается на место запуска.

"Я летал и летаю на коптерах, и на обычных крыльях, которые запускаются с катапульты, и я вам хочу сказать, что он ведет себя очень достойно. Некоторые из крыльев, которые есть у нас в армии, они в такую погоду не могут летать", — поделился военнослужащий с позывным "Небо".

Он добавил, что камера с хорошим зумом позволяет в облачную погоду вести наблюдение с большой высоты, оставаясь невидимым для врага. Кроме того, электроника дрона и система управления зашифрована, и для доступа к нему требуется криптографический ключ, который есть только у оператора.

Cудя по внешнему виду и надписи на пульте, под названием "Хорт" скрывается голландский дрон DeltaQuad Pro от компании DeltaQuad. Это коммерческий БПЛА профессионального уровня, который поставляется в трех модификациях: для картографирования (#MAP), разведки и отслеживания объектов (#VIEW), доставки грузов (#CARGO).

Вероятно, запорожские военные получат разведывательную версию (#VIEW), ведь именно она может передавать видео на 50 км. Модель также оснащается тепловизором, оптической камерой с обзором на 360 градусов и 80-кратным зумом, а также системой для автономного отслеживания объектов. Продолжительность полета такого беспилотника составляет около 110 минут.

Ранее писали, что DeltaQuad представила дрон Evo eVTOL, летающий до 4,5 часов без перерыва. Особая конструкция с неподвижным крылом и системой вертикального взлета улучшают аэродинами и снижают сопротивление веатра, а специальные отсеки позволяют нести полезную нагрузку весом до 3 кг. Благодаря этому на Evo eVTOL можно установить оборудование для одновременного ведения разведки, аэросъемки, картографирования и миссий LiDAR.