Непомітний дрон "Хорт": полюватиме за російською технікою (відео)

Голландська компанія DeltaQuad передала в Україну захищений розвідувальний БПЛА, здатний літати майже годину, передаючи відео на 50 км.

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Українські військові Запорізької області отримають безпілотник під назвою "Хорт", виготовлений у Нідерландах. Про це повідомляє " 5 канал ".

Мешканці Запоріжжя приблизно за два тижні "надонатили" близько двох мільйонів гривень, щоб купити для ЗСУ розвідувальний безпілотник вартістю $55 тис. Його назвали "Хорт" на честь породи мисливських собак, адже саме цим дрону і треба займатися: відстежувати російську техніку, зокрема зенітно-ракетні системи С-300.

Найближчим часом його передадуть одному з підрозділів ЗСУ, що воює на Запорізькому напрямку. Фахівці компанії-виробника вже навчили українських операторів поводитися з літальним апаратом. Волонтер Максим Терещенко наголосив: попри гадану простоту - це складна техніка, тому спершу оператори "вчилися керувати ним онлайн".

"Хорт" може злітати і сідати вертикально, що значно спрощує його запуск. Безпілотник піднімається на висоту до 5 кілометрів і може безшумно пролетіти відстань до 50 км, передаючи зображення з камери в режимі реального часу.

Як зазначають військові, він не боїться ні дощу, ні снігу, ні вітру, ні засобів радіоелектронної боротьби, від яких добре захищають якісні європейські комплектуючі. У разі втрати зв'язку з оператором, "Хорт" продовжує виконувати завдання в автономному режимі, а потім повертається на місце запуску.

"Я літав і літаю на коптерах, і на звичайних крилах, які запускаються з катапульти, і я вам хочу сказати, що він поводиться дуже гідно. Деякі з крил, які є в нас в армії, вони в таку погоду не можуть літати", - поділився військовослужбовець із позивним "Небо".

Він додав, що камера з хорошим зумом дає змогу в хмарну погоду вести спостереження з великої висоти, залишаючись невидимим для ворога. Крім того, електроніка дрона і система управління зашифрована, і для доступу до них потрібен криптографічний ключ, який є лише в оператора.

Судячи із зовнішнього вигляду та напису на пульті, під назвою "Хорт" ховається голландський дрон DeltaQuad Pro від компанії DeltaQuad. Це комерційний БПЛА професійного рівня, що постачається у трьох модифікаціях: для картографування (#MAP), розвідки та відстеження об'єктів (#VIEW), доставки вантажів (#CARGO).

Напевно, запорізькі військові отримають розвідувальну версію (#VIEW), адже саме вона може передавати відео на 50 км. Модель також оснащується тепловізором, оптичною камерою з оглядом на 360 градусів та 80-кратним зумом, а також системою для автономного відстеження об'єктів. Тривалість польоту такого безпілотника складає близько 110 хвилин.

Раніше писали, що DeltaQuad представила дрон Evo eVTOL, що літає до 4,5 годин без перерви. Особлива конструкція з нерухомим крилом та системою вертикального зльоту покращують аеродинаміку та знижують опір вітру, а спеціальні відсіки дозволяють нести корисне навантаження вагою до 3 кг. Завдяки цьому на Evo eVTOL можна встановити обладнання для одночасного ведення розвідки, аерозйомки, картографування та місій LiDAR.