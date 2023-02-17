ИИ приравняли к ядерному оружию: 60 стран хотят ограничить его применение в ходе войн

Делегаты договорились разработать основные принципы работы и ограничения для ИИ, сделав первый шаг к подписанию международного договора.

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На конференции в Гааге 60 стран, включая США и Китай, призвали срочно утвердить международные правила использования искусственного интеллекта в военных действиях. Подробности переговоров сообщает The Defence Blog, ссылаясь на совместное обращение участников.

Во время встречи представители более 60 стран сделали первые шаги для ограничения применений ИИ по примеру того, как это уже сделали для ядерного и химического оружия. Как сообщили голландские источники, Китай пригласили на конференцию как одну из ведущих стран в области искусственного интеллекта, но Россию не позвали из-за того, что она ведет военные действия против Украины.

В итоге 2000 делегатов от правительств, технологических компаний и гражданских обществ договорились создать международную комиссию, чтобы регулировать применение ИИ в боевых действиях. До подписания договора еще далеко, однако стороны собираются как можно быстрее разработать общие принципы.

"Во всем мире существуют опасения по поводу использования ИИ в военной сфере и по поводу потенциальной ненадежности систем ИИ, проблемы участия человека, отсутствия ясности в отношении ответственности и возможных непредвиденных последствий", — отмечается в совместном заявлении.

Они сошлись во мнении, что такие технологии имеют очень большой боевой потенциал, позволяя, среди прочего, использовать огромные объемы данных и принимать на их основе более эффективные решения. В то же время, применение ИИ может иметь "непредвиденные последствия" для человечества.

"В конце концов, решение на поле боя всегда должен принимать человек. О чем бы мы ни говорили, ИИ может быть полезным, может оказывать поддержку, но никогда не освобождайте человека от ответственности, которую он должен нести — никогда, никогда не передавайте ее ИИ", — сказал делегатам генерал Йорг Фоллмер, бывший высокопоставленный командующий НАТО.

Недавно экс-глава Google Эрик Шмидт также сравнил ИИ с ядерным оружием. По его мнению, "умные" системы вскоре произведут революцию в военном деле и помогут США конкурировать с другими ядерными державами.