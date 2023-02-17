ШІ прирівняли до ядерної зброї: 60 країн хочуть обмежити його застосування під час війн

Делегати домовилися розробити основні принципи роботи й обмеження для ШІ, зробивши перший крок до підписання міжнародного договору.

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На конференції в Гаазі 60 країн, включаючи США та Китай, закликали терміново затвердити міжнародні правила використання штучного інтелекту під час воєнних дій. Подробиці переговорів повідомляє The Defence Blog, посилаючись на спільне звернення учасників.

Під час зустрічі представники понад 60 країн зробили перші кроки для обмеження застосування ШІ за прикладом того, як це вже зробили для ядерної та хімічної зброї. Як повідомили голландські джерела, Китай запросили на конференцію як одну з провідних країн у галузі штучного інтелекту, але Росію не покликали через те, що вона веде воєнні дії проти України.

У результаті 2000 делегатів від урядів, технологічних компаній і цивільних товариств домовилися створити міжнародну комісію, щоб регулювати застосування ШІ у бойових діях. До підписання договору ще далеко, проте сторони збираються якнайшвидше розробити загальні принципи.

"У всьому світі існують побоювання щодо використання ШІ у військовій сфері та щодо потенційної ненадійності систем ШІ, проблеми участі людини, відсутності ясності щодо відповідальності й можливих непередбачених наслідків", — наголошується в спільній заяві.

Вони зійшлися на думці, що такі технології мають дуже великий бойовий потенціал, що дозволяє, серед іншого, використовувати величезні обсяги даних і ухвалювати на їхній основі ефективніші рішення. Водночас застосування ШІ може мати "непередбачувані наслідки" для людства.

"Зрештою рішення на полі бою завжди має ухвалювати людина. Про що б ми не говорили, ШІ може бути корисним, може надавати підтримку, але ніколи не звільняйте людину від відповідальності, яку вона має нести, — ніколи, ніколи не передавайте її ШІ" ", — сказав делегатам генерал Йорг Фоллмер, колишній високопоставлений командувач НАТО.

Нещодавно ексглава Google Ерік Шмідт також порівняв ШІ з ядерною зброєю. На його думку, "розумні" системи незабаром зроблять революцію у військовій справі та допоможуть США конкурувати з іншими ядерними державами.