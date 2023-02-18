Не такой уж "умный": ChatGPT высказался о Путине, Зеленском и недостатках украинцев
Фокус попросил ChatGPT ответить на несколько вопросов, чтобы оценить его эффективность. Как оказалось, у чат-бота есть ряд ограничений.
18 февраля чат-бот ChatGPT стал доступным в Украине. Фокус протестировал сервис и задал искусственному интеллекту несколько животрепещущих вопросов об Украине и украинцах.
Как работает ChatGPT: особенности и недостатки
Стоит отметить, что сайт ChatGPT сразу предупреждает о недостатках технологии. В частности, чат-бот может ошибаться и выдавать пользователю некорректную информацию, опасные инструкции или даже оскорбительный контент. Кроме того, искусственный интеллект обучался на данных собранных до сентября 2021 года, поэтому обладает ограниченными знаниями о современной ситуации. К примеру, вот как СhatGPT оценил текущую ситуацию в Украине:
В то же время, ChatGPT помнит, о чем общался с пользователем раньше, может самостоятельно отклонять неприемлемые запросы и позволяет вносить исправления. Если же собеседнику-человеку не понравился ответ — он может прекратить генерацию в любой момент или попросить создать новый текст. Иногда чат-бот останавливается посреди большого текста, но можно попросить его продолжить, написав об этом в чат. Вот, что сообщил об этом сам ИИ:
"Да, есть ограничения по длине ответов, ведь слишком длинные ответы могут быть трудными для восприятия и огорчать пользователей. Однако, я стараюсь давать максимально полные и понятные ответы на вопросы, используя доступный язык и избегая технических терминов, чтобы сделать их понятными для всех пользователей. Если требуется больше деталей или разъяснений, можно задавать уточняющие вопросы или прояснения".
Новость о запуске ChatGPT в Украине
Фокус попросил чат-бот написать новость о нем самом. Нейросеть без труда справилась с этой задачей, предложив короткую заметку. Он описал свои возможности и предположил, что станет "полезным инструментом" для украинцев, упрощающим общение. Он не упомянул ограничения, которые действовали для Украины с момента запуска СhatGPT в ноябре 2022 года.
Сможет ли ИИ заменить людей?
Фокусу стало интересно, насколько высоко нейросеть от OpenAI оценивает свои собственный возможности и эффективность других подобных технологий. Ниже приводим cкриншот ответа ChatGPT.
Как ChatGPT относится к войне в Украине
Чат-бот подчеркнул, что не имеет никаких эмоций и политических убеждений, но может объективно оценивать события, пользуясь имеющейся информацией. По его сведениям, вторжение одного государства в другое является незаконным.
Кто такой Владимир Зеленский
ChatBot привел краткую биографию Владимира Зеленского, упомянув его карьеру в шоу-бизнесе и политике. Как и ожидалось, в ответе нет никаких сведений о событиях после 2019 года.
Кто такой Валерий Залужный
Сейчас главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный является весьма известной фигурой в Украине и за рубежом, но не для ChatGPT. Чат-бот попросил уточнить, о каком именно Валерии Залужном нужно рассказать, и привел несколько известных украинцев с таким именем, но среди них не было военного. Стоит добавить, что Валерия Залужного назначили главнокомандующим в июле 2021 года.
Психологический портрет Владимира Путина
ИИ отказался составлять психологическую характеристику Владимира Путина, поскольку для этого необходима "специализированная экспертиза" и многолетнее наблюдение за человеком. Однако он упомянул, что президент РФ прославился участием в большом количестве конфликтов, в том числе войнах в Сирии и Украине.
Каковы главные недостатки украинцев?
ChatGPT отметил, что искусственному интеллекту не стоит говорить о недостатках целой нации, поскольку это может показаться оскорбительным. Впрочем, он назвал несколько ключевых проблем, от которых страдает Украина.
Чем интересуются украинцы сильнее всего?
Нейросеть выделила семь основных тем, которые сильнее всего интересуют жителей Украины.
Отметим, Минцифры сообщило, что с 18 февраля украинцы могут бесплатно пользоваться ChatGPT. Пока сервис недоступен на оккупированных территориях, поскольку Россия может использовать ИИ для антиукраинской пропаганды.