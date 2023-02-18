Фокус попросил ChatGPT ответить на несколько вопросов, чтобы оценить его эффективность. Как оказалось, у чат-бота есть ряд ограничений.

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18 февраля чат-бот ChatGPT стал доступным в Украине. Фокус протестировал сервис и задал искусственному интеллекту несколько животрепещущих вопросов об Украине и украинцах.

Как работает ChatGPT: особенности и недостатки

Стоит отметить, что сайт ChatGPT сразу предупреждает о недостатках технологии. В частности, чат-бот может ошибаться и выдавать пользователю некорректную информацию, опасные инструкции или даже оскорбительный контент. Кроме того, искусственный интеллект обучался на данных собранных до сентября 2021 года, поэтому обладает ограниченными знаниями о современной ситуации. К примеру, вот как СhatGPT оценил текущую ситуацию в Украине:

[ + – ] ChatGPT о ситуации в Украине Фото: Скриншот

В то же время, ChatGPT помнит, о чем общался с пользователем раньше, может самостоятельно отклонять неприемлемые запросы и позволяет вносить исправления. Если же собеседнику-человеку не понравился ответ — он может прекратить генерацию в любой момент или попросить создать новый текст. Иногда чат-бот останавливается посреди большого текста, но можно попросить его продолжить, написав об этом в чат. Вот, что сообщил об этом сам ИИ:

"Да, есть ограничения по длине ответов, ведь слишком длинные ответы могут быть трудными для восприятия и огорчать пользователей. Однако, я стараюсь давать максимально полные и понятные ответы на вопросы, используя доступный язык и избегая технических терминов, чтобы сделать их понятными для всех пользователей. Если требуется больше деталей или разъяснений, можно задавать уточняющие вопросы или прояснения".

Новость о запуске ChatGPT в Украине

Фокус попросил чат-бот написать новость о нем самом. Нейросеть без труда справилась с этой задачей, предложив короткую заметку. Он описал свои возможности и предположил, что станет "полезным инструментом" для украинцев, упрощающим общение. Он не упомянул ограничения, которые действовали для Украины с момента запуска СhatGPT в ноябре 2022 года.

[ + – ] ChatGPT о своем запуске в Украине Фото: Скриншот

Сможет ли ИИ заменить людей?

Фокусу стало интересно, насколько высоко нейросеть от OpenAI оценивает свои собственный возможности и эффективность других подобных технологий. Ниже приводим cкриншот ответа ChatGPT.

[ + – ] ChatGPT об искусственном интеллекте Фото: Скриншот

Как ChatGPT относится к войне в Украине

Чат-бот подчеркнул, что не имеет никаких эмоций и политических убеждений, но может объективно оценивать события, пользуясь имеющейся информацией. По его сведениям, вторжение одного государства в другое является незаконным.

[ + – ] ChatGPT о вторжении РФ в Украину Фото: Скриншот

Кто такой Владимир Зеленский

ChatBot привел краткую биографию Владимира Зеленского, упомянув его карьеру в шоу-бизнесе и политике. Как и ожидалось, в ответе нет никаких сведений о событиях после 2019 года.

[ + – ] ChatGPT о Владимире Зеленском Фото: Скриншот

Кто такой Валерий Залужный

Сейчас главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный является весьма известной фигурой в Украине и за рубежом, но не для ChatGPT. Чат-бот попросил уточнить, о каком именно Валерии Залужном нужно рассказать, и привел несколько известных украинцев с таким именем, но среди них не было военного. Стоит добавить, что Валерия Залужного назначили главнокомандующим в июле 2021 года.

[ + – ] ChatGPT о Валерии Залужном Фото: Скриншот

Психологический портрет Владимира Путина

ИИ отказался составлять психологическую характеристику Владимира Путина, поскольку для этого необходима "специализированная экспертиза" и многолетнее наблюдение за человеком. Однако он упомянул, что президент РФ прославился участием в большом количестве конфликтов, в том числе войнах в Сирии и Украине.

[ + – ] ChatGPT о Владимире Путине Фото: Скриншот

Каковы главные недостатки украинцев?

ChatGPT отметил, что искусственному интеллекту не стоит говорить о недостатках целой нации, поскольку это может показаться оскорбительным. Впрочем, он назвал несколько ключевых проблем, от которых страдает Украина.

[ + – ] ChatGPT о недостатках украинцев Фото: Скриншот

Чем интересуются украинцы сильнее всего?

Нейросеть выделила семь основных тем, которые сильнее всего интересуют жителей Украины.

[ + – ] ChatGPT об интересах украинцев

Отметим, Минцифры сообщило, что с 18 февраля украинцы могут бесплатно пользоваться ChatGPT. Пока сервис недоступен на оккупированных территориях, поскольку Россия может использовать ИИ для антиукраинской пропаганды.