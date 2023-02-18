Фокус попросив ChatGPT відповісти на кілька питань, щоб оцінити його ефективність. Як виявилося, чат-бот має низку обмежень.

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18 лютого чат-бот ChatGPT став доступним в Україні. Фокус протестував сервіс і поставив штучному інтелекту кілька актуальних питань про Україну та українців.

Як працює ChatGPT: особливості та недоліки

Варто зазначити, що сайт ChatGPT відразу попереджає про недоліки технології. Зокрема, чат-бот може помилятися та видавати користувачеві некоректну інформацію, небезпечні інструкції або навіть образливий контент. Крім того, штучний інтелект навчався на даних зібраних до вересня 2021 року, тому має обмежені знання про сучасну ситуацію. Наприклад, ось як СhatGPT оцінив поточну ситуацію в Україні:

[ + – ] ChatGPT про ситуацію в Україні Фото: Скриншот

Водночас, ChatGPT пам'ятає, про що спілкувався раніше, може самостійно відхиляти неприйнятні запити і дозволяє вносити виправлення. Якщо ж співрозмовнику-людині не сподобалася відповідь, він може припинити генерацію будь-якої миті або попросити створити новий текст. Іноді чат-бот зупиняється серед великого тексту, але можна попросити його продовжити, написавши про це в чаті. Ось, що повідомив про це сам ШІ:

"Так, є обмеження щодо довжини відповідей, адже надто довгі відповіді можуть бути важкими для сприйняття і засмучувати користувачів. Однак, я намагаюся давати максимально повні та зрозумілі відповіді на запитання, використовуючи доступну мову та уникаючи технічних термінів, щоб зробити їх зрозумілими для всіх користувачів. Якщо потрібно більше деталей або роз'яснень, можна ставити уточнювальні питання або прояснення".

Новина про запуск ChatGPT в Україні

Фокус попросив чат-бот написати новину про нього самого. Нейромережа легко справилася з цим завданням, запропонувавши коротку замітку. Чат-бот описав свої можливості та припустив, що стане "корисним інструментом" для українців, що спрощує спілкування. Він не згадав обмежень, які діяли для України з моменту запуску СhatGPT у листопаді 2022 року.

[ + – ] ChatGPT про свій запуск в Україні Фото: Скриншот

Чи зможе ШІ замінити людей?

Фокусу стало цікаво, наскільки високо нейромережа від OpenAI оцінює свої власні можливості та ефективність інших подібних технологій. Нижче наводимо скриншот відповіді ChatGPT.

[ + – ] ChatGPT про штучний інтелект Фото: Скриншот

Як ChatGPT ставиться до війни в Україні

Чат-бот підкреслив, що не має жодних емоцій та політичних переконань, але може об'єктивно оцінювати події, користуючись наявною інформацією. За його відомостями, вторгнення однієї держави до іншої є незаконним.

[ + – ] ChatGPT про вторгнення РФ в Україну Фото: Скриншот

Хто такий Володимир Зеленський

ChatBot навів коротку біографію Володимира Зеленського, згадавши його кар'єру у шоу-бізнесі та політиці. Як і очікувалося, у відповіді немає жодних відомостей про події після 2019 року.

[ + – ] ChatGPT про Володимира Зеленського Фото: Скриншот

Хто такий Валерій Залужний

Наразі головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний є вельми відомою фігурою в Україні та за кордоном, але не для ChatGPT. Чат-бот попросив уточнити, про яке саме Валерія Залужного треба розповісти, і навів кілька відомих українців з таким ім'ям, але серед них не було військового. Варто додати, що Валерія Залужного призначили головнокомандувачем у липні 2021 року.

[ + – ] ChatGPT про Валерія Залужного Фото: Скриншот

Психологічний портрет Володимира Путіна

ШІ відмовився складати психологічну характеристику Володимира Путіна, оскільки для цього необхідна "спеціалізована експертиза" та багаторічне спостереження за людиною. Однак він згадав, що президент РФ уславився участю у великій кількості конфліктів, зокрема війнах у Сирії та Україні.

[ + – ] ChatGPT про Володимира Путіна Фото: Скриншот

Які головні вади українців?

ChatGPT зазначив, що штучному інтелекту не варто говорити про недоліки цілої нації, оскільки це може здатися образливим. Втім, він назвав кілька ключових проблем, яких страждає Україна.

[ + – ] ChatGPT про недоліки українців Фото: Скриншот

Чим цікавляться українці найсильніше?

Нейромережа виділила сім основних тем, які найбільше цікавлять мешканців України.

[ + – ] ChatGPT про інтереси українців

Зазначимо, Мінцифри повідомило, що з 18 лютого українці можуть безкоштовно користуватися ChatGPT. Поки що сервіс недоступний на окупованих територіях, оскільки Росія може використовувати ШІ для антиукраїнської пропаганди.