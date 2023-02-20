Можно повредить энергосистему РФ при помощи примитивных шаров: эксперт рассказал, как

Во времена Второй мировой британские шары нанесли Германии ущерба в 100 млн рейхсмарок. Они несли взрывчатку и могли испортить линии электропередач.

Related video

По словам военнослужащего ВСУ Юрия Касьянова, воздушные шары, несущие полезную нагрузку, способны причинить значительный материальный урон стране-агрессору. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Касьянов привел в пример британскую операцию Outward, которую войска проводили с весны 1942 года, запуская сотни воздушных шаров в сторону земель, оккупированных Германией. Стартовых площадок было несколько и ежедневно с них стартовали по 200-300 аэростатов, количество шаров наращивали и вскоре доходило уже до чуть менее 2000 в день, пишет Юрий.

"Воздушные шары из латекса имели диаметр около 2,4 м и грузоподъемность в 8,4 кг, оснащались простым механизмом синхронизации и контроля высоты. Было создано несколько конструкций полезной нагрузки, которые назвали "проволока", "пиво", "желе", "носки", "лимон" и "джем", — говорится в посте автора.

Цели у шаров были самыми разными — одни замыкали линии электропередач при помощи свисающего куска проволоки, другие несли на борту зажигательные боеприпасы. Например, к шарам "пиво" приделывали контейнер с 7-8 бутылками, содержащими белый фосфор и воспламенитель. Под кодовым названием "желе" подразумевалась нагрузка в виде банки с 4 л напалма и инерционным воспламенителем.

"В "носок" упаковывали зажигательные материалы, весом около 2,7 кг. Каждый воздушный шар мог нести три "носка". "Лимон" представлял собой небольшой фугас", — рассказывает Касьянов.

При столкновении с разными объектами шары взрывались. За два года британские военные запустили в сторону Германии 99 142 воздушных шаров, что привело 520 авариям на немецких высоковольтных линиях. А благодаря одной "проволоке" удалось уничтожить целую электростанцию в Белене — там начался крупный пожар из-за замыкания высоковольтных линий близ Лейпцига.

Юрий пишет, что аэростаты нанесли ущерба на почти 100 млн рейхсмарок, или 10 млн фунтов, по тем временам. Для сравнения он приводит цены: танк PzKpfw V "Пантера" стоил тогда около 117 тыс. рейхсмарок, а истребитель Bf.109С – 210 тыс. При этом запуски шаров были очень дешевыми и стоили 1,5 фунта стерлингов каждый. В итоге, на Outward потратили около 100 тыс. фунтов.

"То есть, каждый вложенный фунт в операцию Outward, принес до 100 фунтов нанесенного урона противнику, выйдя в ряды самых экономически результативных военных проектов того времени. Британское командование признало, что в некоторые месяцы воздушные шары причинили немецкой экономике больше ущерба, чем ковровые бомбардировки промышленных центров…Ветер у нас в сторону России дует", — подчеркнул Юрий.

Ранее мы сообщали, что ПВО сбила шары, запущенные Россией. Они были замечены в небе над Киевом.