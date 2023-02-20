За часів Другої світової британські кулі завдали Німеччині збитків у 100 млн рейхсмарок. Вони несли вибухівку та могли зіпсувати лінії електропередач.

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За словами військовослужбовця ЗСУ Юрія Касьянова, повітряні кулі, що несуть корисне навантаження, здатні завдати значної матеріальної шкоди країні-агресору. Про це він написав у своєму телеграм-каналі.

Касьянов навів як приклад британську операцію Outward, яку війська проводили з весни 1942 року, запускаючи сотні повітряних куль у бік земель, окупованих Німеччиною. Стартових майданчиків було кілька і щодня з них стартували по 200-300 аеростатів, кількість куль нарощували і незабаром доходила вже трохи менше 2000 на день, пише Юрій.

"Повітряні кулі з латексу мали діаметр близько 2,4 м та вантажопідйомність у 8,4 кг, оснащувалися простим механізмом синхронізації та контролю висоти. Було створено кілька конструкцій корисного навантаження, які назвали "дрот", "пиво", "желе", " шкарпетки", "лимон" та "джем", — йдеться в пості автора.

Цілі у куль були різними — одні замикали лінії електропередач за допомогою звисаючого шматка дроту, інші несли на борту запальні боєприпаси. Наприклад, до куль "пиво" прилаштовували контейнер з 7-8 пляшками, що містять білий фосфор і запалювач. Під кодовою назвою "желе" передбачалося навантаження у вигляді банки з 4 л напалму та інерційним запальником.

"У "шкарпетку" упаковували запальні матеріали, вагою близько 2,7 кг. Кожна повітряна куля могла нести три "шкарпетки". "Лимон" був невеликим фугасом", — розповідає Касьянов.

Під час зіткнення з різними об'єктами кулі вибухали. За два роки британські військові запустили у бік Німеччини 99 142 повітряних куль, що призвело до 520 аварій на німецьких високовольтних лініях. А завдяки одному "дроту" вдалося знищити цілу електростанцію в Белені — там почалася велика пожежа через замикання високовольтних ліній поблизу Лейпцигу.

Юрій пише, що аеростати завдали збитків на майже 100 млн. рейхсмарок, або 10 млн. фунтів, на ті часи. Для порівняння він наводить ціни: танк PzKpfw V "Пантера" коштував тоді близько 117 тис. рейхсмарок, а винищувач Bf.109С — 210 тис. При цьому запуски куль були дуже дешевими і коштували 1,5 фунта стерлінгів кожен. У результаті на Outward витратили близько 100 тис. фунтів.

"Тобто, кожен вкладений фунт в операцію Outward, приніс до 100 фунтів завданих збитків противнику, вийшовши до лав найбільш економічно результативних військових проєктів того часу. Британське командування визнало, що в деякі місяці повітряні кулі завдали німецькій економіці більше збитків, ніж килимові бомбардування промислових центрів... Вітер у нас у бік Росії дме", — підкреслив Юрій.

Раніше ми повідомляли, що ППО збила кулі, запущені Росією. Вони були помічені у небі над Києвом.