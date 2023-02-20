В России придумали "чемоданчик" против дронов ВСУ: зачем нужен и как работает

Росэлектронике понадобилось больше года, чтобы "улучшить" работу антидроновой системы — с 6 ГГц до 8 ГГц.

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Российская компания "Росэлектроника" заявила о демонстрации в этом году новой модели так называемого "антидронового чемоданчика", сообщает ТАСС.

Устройство называется "Защита" и его покажут в ходе выставки "Армия-2023", которая запланирована на август 2023 года. Инженеры уверяют, что им удалось расширить диапазон обнаружения сигналов мобильной системы противодействия БПЛА до 8 ГГц. За разработку аппарата отвечает НИИ "Вектор", входящий в состав "Росэлектроники". Представители последней сказали, что опытный образец уже есть, осталось внести последние коррективы.

Предыдущая модель "чемоданчика" работала в диапазоне частот до 6 ГГц. О том, что диапазон расширят до 8 ГГц было заявлено летом 2022 года. Год спустя планируют показать усовершенствованную версию.

Мобильная система борьбы с дронами "Защита": что известно

Как пишет ТАСС, система способна обнаружить беспилотник и вывести его из строя. Радиус ее действия — максимум 12 км, диапазон — 360 градусов. Оборудование отслеживает дрон и подавляет сигнал, который поступает от оператора. В таком случае дрон может сесть, упасть, улететь обратно к оператору, или улететь в неизвестном направлении.

"Система невидима для других радиолокационных станций и устойчива к радиопротиводействию, помещается в нескольких переносных кейсах и приводится в рабочий режим за 30 минут", — говорится в сообщении российского информагентства.

Также издание утверждает, что мобильная антидроновая система может идентифицировать летательный аппарат, то есть отличить самолет от вертолета, вертолет от дрона и т.п. Но это еще не все: россияне хвастают тем, что "Защита" определяет локацию оператора БПЛА (в случае, если беспилотник управляется с пульта). Устройство обрывает связь между БПЛА и пультом в диапазоне от 400 до 6 000 МГц. Радиус действия — 2 км. Непогода якобы тоже не влияет на эффективность работы "чемоданчика".

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