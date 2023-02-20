У Росії вигадали "валізу" проти дронів ЗСУ: навіщо потрібна і як працює

Роселектроніці знадобилося більше року, щоб "покращити" роботу антидронової системи — з 6 ГГц до 8 ГГц.

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Російська компанія "Роселектроніка" заявила про демонстрацію цього року нової моделі так званої "антидронової валізки", повідомляє ТАСС.

Пристрій називається "Захист" та його покажуть під час виставки "Армія-2023", яка запланована на серпень 2023 року. Інженери запевняють, що їм вдалося розширити діапазон виявлення сигналів мобільної системи протидії БПЛА до 8 ГГц. За розроблення апарату відповідає НДІ "Вектор", що входить до складу "Роселектроніки". Представники останньої сказали, що досвідчений зразок вже є, лишилося внести останні корективи.

Попередня модель "валізи" працювала в діапазоні частот до 6 ГГц. Про те, що діапазон розширять до 8 ГГц, було заявлено влітку 2022 року. Через рік планують показати вдосконалену версію.

Мобільна система боротьби з дронами "Захист": що відомо

Як пише ТАСС, система здатна виявити безпілотник та вивести його з ладу. Радіус її дії – максимум 12 км, діапазон – 360 градусів. Устаткування відстежує дрон і пригнічує сигнал, що надходить від оператора. У такому разі дрон може сісти, впасти, полетіти назад до оператора, або полетіти у невідомому напрямку.

"Система невидима для інших радіолокаційних станцій і стійка до радіопротидії, міститься в кількох переносних кейсах і наводиться в робочий режим за 30 хвилин", — йдеться у повідомленні російського інформагентства.

Також видання стверджує, що мобільна антидронова система може ідентифікувати літальний апарат, тобто відрізнити літак від гелікоптера, гелікоптер від дрона тощо. Але це ще не все: росіяни вихваляються тим, що "Захист" визначає локацію оператора БПЛА (у разі, якщо безпілотник керується з пульта). Пристрій обриває зв'язок між БПЛА та пультом у діапазоні від 400 до 6 000 МГц. Радіус дії – 2 км. Негода нібито теж не впливає на ефективність роботи "валізи".

Раніше ми повідомляли про те, що боєць ЗСУ використовує звичайні квадрокоптери, щоб атакувати живу силу ЗС РФ. Модернізовані дрони змогли вразити 500 російських солдатів.