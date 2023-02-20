Дроны успешно протестировали морские пехотинцы: БПЛА будут запускать с моря (видео)
Беспилотники Stalker и Indago смогли стартовать с борта разведывательной машины-амфибии.
Дроны, разработанные компанией Lockheed Martin прошли тесты на взаимодействие с машинами-амфибиями Корпуса морской пехоты США. Во время испытаний БПЛА Stalker и Indago запускались с борта амфибии Amphibious Combat Vehicle Command, Control, Communication and Computers/Uncrewed Aerial Systems (ACV C4/UAS, разведывательная машина управления, контроля, связи и компьютеров/беспилотных летательных систем), разработанной компанией BAE Systems, передает thedefensepost.com.
В компании BAE Systems заявили, что дроны совместимы с ACV C4/UAS, а это значит, что морские пехотинцы смогут успешно пользоваться беспилотниками в ходе разведывательных операций и запускать их прямо с разведывательных машин-амфибий. В компании подчеркнули, что возможности морской пехоты значительно расширятся, так как солдаты получат дополнительные средства для повышения ситуационной осведомленности, разведки, рекогносцировки.
Однако на этом испытания еще не завершены. Корпус морской пехоты США проведет собственную оценку ACV C4/UAS, чтобы понять, насколько выгодным является данное решение с экономической точки зрения, и вообще, насколько оно эффективно.
Пока что тесты показали, что дроны Stalker и Indago производства Lockheed Martin хорошо интегрировались в платформу BAE Systems ACV, обеспечив большую гибкость миссии морской пехоты в ходе учений.
Ранее Фокус уже писал о том, что армия Великобритании купила у Lockheed Martin более 260 БПЛА моделей Indago 4 и Stalker VXE30. Сумма контракта составила $157 млн. Данные дроны будут применяться для наблюдения, картографирования, возможно, для разведки.