Дроны успешно протестировали морские пехотинцы: БПЛА будут запускать с моря (видео)

Беспилотники Stalker и Indago смогли стартовать с борта разведывательной машины-амфибии.

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Дроны, разработанные компанией Lockheed Martin прошли тесты на взаимодействие с машинами-амфибиями Корпуса морской пехоты США. Во время испытаний БПЛА Stalker и Indago запускались с борта амфибии Amphibious Combat Vehicle Command, Control, Communication and Computers/Uncrewed Aerial Systems (ACV C4/UAS, разведывательная машина управления, контроля, связи и компьютеров/беспилотных летательных систем), разработанной компанией BAE Systems, передает thedefensepost.com.

В компании BAE Systems заявили, что дроны совместимы с ACV C4/UAS, а это значит, что морские пехотинцы смогут успешно пользоваться беспилотниками в ходе разведывательных операций и запускать их прямо с разведывательных машин-амфибий. В компании подчеркнули, что возможности морской пехоты значительно расширятся, так как солдаты получат дополнительные средства для повышения ситуационной осведомленности, разведки, рекогносцировки.

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Однако на этом испытания еще не завершены. Корпус морской пехоты США проведет собственную оценку ACV C4/UAS, чтобы понять, насколько выгодным является данное решение с экономической точки зрения, и вообще, насколько оно эффективно.

Пока что тесты показали, что дроны Stalker и Indago производства Lockheed Martin хорошо интегрировались в платформу BAE Systems ACV, обеспечив большую гибкость миссии морской пехоты в ходе учений.

Ранее Фокус уже писал о том, что армия Великобритании купила у Lockheed Martin более 260 БПЛА моделей Indago 4 и Stalker VXE30. Сумма контракта составила $157 млн. Данные дроны будут применяться для наблюдения, картографирования, возможно, для разведки.