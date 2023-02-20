Дрони успішно протестували морські піхотинці: БПЛА запускатимуть з моря (відео)
Безпілотники Stalker та Indago змогли стартувати з борту розвідувальної машини-амфібії.
Дрони, розроблені компанією Lockheed Martin, пройшли тести на взаємодію з машинами-амфібіями Корпусу морської піхоти США. Під час випробувань БПЛА Stalker і Indago запускалися з борту амфібії, розробленої компанією BAE System, Передає thedefensepost.com.
У компанії BAE Systems заявили, що дрони сумісні з ACV C4/UAS, а це означає, що морські піхотинці зможуть успішно користуватися безпілотниками під час розвідувальних операцій та запускати їх прямо з розвідувальних машин-амфібій. У компанії наголосили, що можливості морської піхоти значно розширяться, оскільки солдати отримають додаткові кошти для підвищення ситуаційної поінформованості, розвідки, рекогностування.
Однак на цьому випробування ще не завершено. Корпус морської піхоти США проведе власну оцінку ACV C4/UAS, щоб зрозуміти, наскільки вигідним є це рішення з економічної точки зору, і взагалі, наскільки воно є ефективним.
Поки що тести показали, що дрони Stalker та Indago виробництва Lockheed Martin добре інтегрувалися у платформу BAE Systems ACV, забезпечивши велику гнучкість місії морської піхоти під час навчань.
Раніше Фокус вже писав про те, що армія Великобританії купила у Lockheed Martin більше 260 БПЛА моделей Indago 4 та Stalker VXE30. Сума контракту склала $157 млн. Дані дрони застосовуватимуться для спостереження, картографування, можливо, для розвідки.