Дрони успішно протестували морські піхотинці: БПЛА запускатимуть з моря (відео)

Безпілотники Stalker та Indago змогли стартувати з борту розвідувальної машини-амфібії.

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Дрони, розроблені компанією Lockheed Martin, пройшли тести на взаємодію з машинами-амфібіями Корпусу морської піхоти США. Під час випробувань БПЛА Stalker і Indago запускалися з борту амфібії, розробленої компанією BAE System, Передає thedefensepost.com.

У компанії BAE Systems заявили, що дрони сумісні з ACV C4/UAS, а це означає, що морські піхотинці зможуть успішно користуватися безпілотниками під час розвідувальних операцій та запускати їх прямо з розвідувальних машин-амфібій. У компанії наголосили, що можливості морської піхоти значно розширяться, оскільки солдати отримають додаткові кошти для підвищення ситуаційної поінформованості, розвідки, рекогностування.

[ + – ] Що являє собою машина-амфібія від BAE Systems

Однак на цьому випробування ще не завершено. Корпус морської піхоти США проведе власну оцінку ACV C4/UAS, щоб зрозуміти, наскільки вигідним є це рішення з економічної точки зору, і взагалі, наскільки воно є ефективним.

Поки що тести показали, що дрони Stalker та Indago виробництва Lockheed Martin добре інтегрувалися у платформу BAE Systems ACV, забезпечивши велику гнучкість місії морської піхоти під час навчань.

Раніше Фокус вже писав про те, що армія Великобританії купила у Lockheed Martin більше 260 БПЛА моделей Indago 4 та Stalker VXE30. Сума контракту склала $157 млн. Дані дрони застосовуватимуться для спостереження, картографування, можливо, для розвідки.