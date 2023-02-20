"Позабытый" материал сделает солнечные батареи эффективнее в 3 раза: как это удалось

Исследователи нашли достойную замену кремнию, создав на ее основе "серебряное зеркало".

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Ученые из Университета Рочестера смогли разработать новые метод повышения эффективности материала солнечных батарей, сообщает New Atlas.

Обычно при разработке солнечных панелей основой всему служит кремний, поскольку он в изобилии встречается в природе и обладает прекрасной способностью преобразовывать солнечный свет в энергию. Однако исследователи решили применить в разработке панелей подзабытый, но не утративший актуальности минерал — перовскит — источник титана, ниобия и ряда других элементов. Он весьма известен благодаря своей кристаллической структуре.

Как выяснили ученые из Университета Рочестера, если применить в солнечных панелях вместо кремния именно перовскит, то энергоэффективность повышается сразу втрое. Да, перовскит по сравнению с кремнием не так массово распространен, зато он дешевле и дает лучшие результаты в качестве подложки для солнечных панелей, утверждают исследователи.

И, что самое интересное, таким эффективным перовскит остается без примешивания к нему других компонентов, то есть он может быть использован в чистом виде. Исследователи обнаружили, что им удалось резко уменьшить рекомбинацию электронов в перовските, поместив его на подложку, состоящую либо из серебра, либо из чередующихся слоев серебра и оксида алюминия.

Команда говорит, что это создает своего рода зеркало, которое повышает эффективность преобразования света в 3,5 раза и собирается улучшить этот результат.

Ранее Фокус рассказывал, что солнечными панелями в США покроют площадь в 6 тысяч км: сколько энергии смогут получить.