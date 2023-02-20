"Забутий" матеріал зробить сонячні батареї ефективнішими в 3 рази: як це вдалося

Дослідники знайшли гідну заміну кремнію, створивши на її основі "срібне дзеркало".

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Учені з Університету Рочестера змогли розробити нові методи підвищення ефективності матеріалу сонячних батарей, повідомляє New Atlas.

Зазвичай під час розробки сонячних панелей основою для всього служить кремній, оскільки він удосталь зустрічається в природі й має чудову здатність перетворювати сонячне світло на енергію. Однак дослідники вирішили застосувати в розробці панелей призабутий матеріал, який не втратив актуальності — перовськіт — джерело титану, ніобію та інших елементів. Він дуже відомий завдяки своїй кристалічній структурі.

Як з'ясували вчені з Університету Рочестера, якщо застосувати в сонячних панелях замість кремнію саме перовськіт, то енергоефективність підвищується одразу втричі. Перовськіт порівняно з кремнієм не такий масово поширений, зате він дешевший і дає кращі результати як підкладка для сонячних панелей, стверджують дослідники.

І, що найцікавіше, таким ефективним перовськіт залишається без домішування до нього інших компонентів, тобто він може бути використаний у чистому вигляді. Дослідники виявили, що їм вдалося різко зменшити рекомбінацію електронів у перовськіті, помістивши його на підкладку, що складається або зі срібла, або з шарів срібла й оксиду алюмінію, що чергуються.

Команда каже, що це створює своєрідне дзеркало, яке підвищує ефективність перетворення світла у 3,5 разу, та збирається покращити цей результат.

Раніше Фокус розповідав, що сонячними панелями в США покриють площу 6 тисяч км: скільки енергії зможуть отримати.