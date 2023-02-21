Роботы будут вас щупать пальцами: зачем разработчики учат андроидов это делать (видео)
Исследователи оснастят роботов бионическими пальцами, чтобы они воспринимали скрытые объекты.
Китайские ученые из Университета Уи опубликовали научную статью, в которой подробно рассказали о своих разработках, позволяющих оснастить андроидов чувствительными бионическими пальцами. С помощью них роботы смогут ощущать предметы, которые находятся под поверхностным слоем. Таким образом роботы научаться "прощупывать" поверхность и определять скрытые объекты.
Исследователи сравнивают свою технологию с тем, как ощущает и воспринимает окружающий мир вокруг себя человек с помощью пальцев. Китайские ученые говорят, что таким образом они способствуют продвижению робототехники в более сложных областях, чем разгрузка или сбор деталей на конвейере. Например, роботы с бионическими пальцами могут использоваться в медицине, определяя переломы костей у человека, а при совершенствовании технологии даже проводя более сложные медицинские операции.
По словам авторов, ранее разработанные искусственные тактильные датчики могли распознавать и различать только внешние формы, текстуры поверхности и твердость. Но они не способны воспринимать подповерхностную информацию об этих материалах. Обычно для этого требуются оптические технологии, такие как компьютерная томография, ПЭТ-сканирование, ультразвуковая томография (которая сканирует внешний вид материала для восстановления изображения его внутренней структуры) или, например, МРТ. Но все они также имеют недостатки.
Ученые уже протестировали бионический палец на неисправном электронном устройстве, успешно создав карту внутренних компонентов. Палец мог точно определить, где цепь была отключена, и определить отверстие, которое было неправильно просверлено.
Ранее Фокус сообщал, что стартап из Германии работает над "очеловечиванием" андроидов: они обзаведутся кожей и мышцами.