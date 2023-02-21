Роботы будут вас щупать пальцами: зачем разработчики учат андроидов это делать (видео)

Исследователи оснастят роботов бионическими пальцами, чтобы они воспринимали скрытые объекты.

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Китайские ученые из Университета Уи опубликовали научную статью, в которой подробно рассказали о своих разработках, позволяющих оснастить андроидов чувствительными бионическими пальцами. С помощью них роботы смогут ощущать предметы, которые находятся под поверхностным слоем. Таким образом роботы научаться "прощупывать" поверхность и определять скрытые объекты.

Исследователи сравнивают свою технологию с тем, как ощущает и воспринимает окружающий мир вокруг себя человек с помощью пальцев. Китайские ученые говорят, что таким образом они способствуют продвижению робототехники в более сложных областях, чем разгрузка или сбор деталей на конвейере. Например, роботы с бионическими пальцами могут использоваться в медицине, определяя переломы костей у человека, а при совершенствовании технологии даже проводя более сложные медицинские операции.

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По словам авторов, ранее разработанные искусственные тактильные датчики могли распознавать и различать только внешние формы, текстуры поверхности и твердость. Но они не способны воспринимать подповерхностную информацию об этих материалах. Обычно для этого требуются оптические технологии, такие как компьютерная томография, ПЭТ-сканирование, ультразвуковая томография (которая сканирует внешний вид материала для восстановления изображения его внутренней структуры) или, например, МРТ. Но все они также имеют недостатки.

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Ученые уже протестировали бионический палец на неисправном электронном устройстве, успешно создав карту внутренних компонентов. Палец мог точно определить, где цепь была отключена, и определить отверстие, которое было неправильно просверлено.

Ранее Фокус сообщал, что стартап из Германии работает над "очеловечиванием" андроидов: они обзаведутся кожей и мышцами.