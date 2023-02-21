Роботи мацатимуть вас пальцями: навіщо розробники вчать андроїдів це робити (відео)

Дослідники оснастять роботів біонічними пальцями, щоб вони сприймали приховані об'єкти.

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Китайські вчені з Університету Уї опублікували наукову статтю, в якій докладно розповіли про свої розробки, що дозволяють оснастити андроїдів чутливими біонічними пальцями. За допомогою них роботи зможуть відчувати предмети під поверхневим шаром. Так роботи навчатимуться "промацувати" поверхню і визначати приховані об'єкти.

Дослідники порівнюють свою технологію з тим, як відчуває і сприймає навколишній світ навколо себе людина за допомогою пальців. Китайські вчені кажуть, що в такий спосіб вони сприяють просуванню робототехніки у більш складних галузях, ніж розвантаження чи збирання деталей на конвеєрі. Наприклад, роботи з біонічними пальцями можуть використовуватися в медицині, визначаючи переломи кісток у людини, а після вдосконалення технології навіть проводячи складніші медичні операції.

[ + – ] Учені створили розумний біонічний палець, що імітує механізм тактильного сприйняття людського пальця Фото: Соцмережi

За словами авторів, раніше розроблені штучні тактильні датчики могли розпізнавати та розрізняти лише зовнішні форми, текстури поверхні та твердість. Але вони не здатні сприймати підповерхневу інформацію про ці матеріали. Зазвичай потрібні оптичні технології, такі як комп'ютерна томографія, ПЕТ-сканування, ультразвукова томографія (яка сканує зовнішній вигляд матеріалу для відновлення зображення його внутрішньої структури) або, наприклад, МРТ. Але вони також мають недоліки.

[ + – ] Як діє біонічний палець для роботів

Учені вже протестували біонічний палець на несправному електронному пристрої, успішно створивши карту внутрішніх компонентів. Палець міг точно визначити, де ланцюг був відключений, і визначити отвір, який неправильно просвердлено.

Раніше Фокус повідомляв, що стартап із Німеччини працює над "олюдненням" андроїдів: вони отримають шкіру та м'язи.