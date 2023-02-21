Компьютеры смогут работать в 1 млн раз быстрее: создан транзистор из одной молекулы

Изобретение поможет создать процессоры, которые будут быстрее тех, что работают на привычных электронных транзисторах.

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Ученым из Токийского университета при поддержке коллег Института физики твердых тел удалось создать транзистор на основе фуллерена, говорится в официальном пресс-релизе.

Используя тщательно настроенный лазерный импульс, ученые могут использовать фуллерен для предсказуемого переключения пути входящего электрона. Это значит, что с помощью фуллереновых транзисторов можно делать чипы, превосходящие кремниевые аналоги на электронных транзисторах.

Ученые утверждают, что они вскоре смогут достичь скорости переключения в 1 миллион раз быстрее, чем у классического транзистора. Но самое главное, что с помощью лазера можно заставить молекулу фуллерена переключаться несколькими способами одновременно. Это значит, что из одного транзистора можно получить сразу несколько, что решит классическую проблему закона Мура (для большей производительности процессора нужно больше транзисторов, а значит создать микроскопический процессор не получится). В итоге компьютерная индустрия сможет создавать технологичные вещи миниатюрных размеров.

Однако на пути ученых есть проблема. Им нужно найти способ миниатюризации лазерного компонента, который был бы необходим для создания этого нового типа интегральной схемы. Таким образом, может пройти еще несколько лет, прежде чем мы увидим смартфон или ПК на основе фуллереновых транзисторов.

Ранее Фокус писал о том, что секретная информация о производстве чипов "утекла" из ЕС в Китай, а может и в Россию.