Комп'ютери зможуть працювати в 1 млн разів швидше: створено транзистор з однієї молекули

Винахід допоможе створити процесори, які будуть швидшими за ті, що працюють на звичних електронних транзисторах.

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Ученим із Токійського університету за підтримки колег Інституту фізики твердих тіл вдалося створити транзистор на основі фулерену, йдеться в офіційному пресрелізі.

Використовуючи ретельно налаштований лазерний імпульс, учені можуть використовувати фулерен для передбачуваного перемикання шляху вхідного електрона. Це означає, що за допомогою фулеренових транзисторів можна робити чіпи, що перевершують кремнієві аналоги на електронних транзисторах.

Учені стверджують, що вони незабаром зможуть досягти швидкості перемикання в 1 мільйон разів швидше, ніж класичний транзистор. Але найголовніше, що за допомогою лазера можна змусити молекулу фулерену перемикатися кількома способами одночасно. Це означає, що з одного транзистора можна отримати відразу кілька, що вирішить класичну проблему закону Мура (для більшої продуктивності процесора потрібно більше транзисторів, а отже створити мікроскопічний процесор не вийде). Зрештою комп'ютерна промисловість може створювати технологічні речі мініатюрних розмірів.

Однак на шляху вчених є проблема. Їм потрібно знайти спосіб мініатюризації лазерного компонента, який був би необхідний для створення цього нового типу інтегральної схеми. Так, може минути ще кілька років, перш ніж ми побачимо смартфон чи ПК на основі фулеренових транзисторів.

Раніше Фокус писав про те, що секретна інформація про виробництво чіпів "злилася" з ЄС у Китай, а може й у Росію.