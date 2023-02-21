Солнечные батареи будут покупать в 2 раза чаще в 2023 году: аналитики назвали причины

Аналитики утверждают, что добыча солнечной энергии в течение этого года достигнет 351 ГВт.

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Аналитическая компания TrendForce опубликовала данные о рыночных прогнозах на 2023 год в сегменте солнечных панелей. Согласно данным исследования, в этом году рынок солнечной энергетики ожидает резкий подъем как минимум на 50%, а если подсчитать предполагаемые инсталляции новых панелей, то в мировом исчислении они дадут 351 ГВт энергии.

Резкий рост аналитики связывают с "отложенным интересом" прошлых лет, когда в мире бушевала эпидемия коронавируса, а так же были трудности поставок и дефицит поликремния, который необходим для производства солнечных элементов.

[ + – ] График изменений рынка солнечных панелей по данным TrendForce Фото: TrendForce

Однако, как утверждают эксперты, во всем мире отмечается тенденция к энергетической независимости и солнечная энергия может играть здесь значительную роль, особенно в странах, которые климатически лучше всего подходят для использования добычи энергии таким способом. Согласно анализу TrendForce, Азиатско-Тихоокеанский регион будет активнее всего закупать солнечные панели или производить собственные. За ним следуют Европа, Америка и объединенные регионы Ближнего Востока и Африки.

В подсчете энергии это будет выглядеть так: за счет солнца в Азиатско-Тихоокеанском регионе будет добываться 202,5 ​​ГВт энергии в 2023 году, в Европе до 68,6 ГВт, в странах Америки 64,6 ГВт в 2023 году. Наконец, что касается Ближнего Востока и Африки, эти регионы демонстрируют стабильный рост. Эти два региона вместе прибавят 14,9 ГВт новых установок солнечных панелей в 2023 году, утверждают аналитики.

Ранее Фокус писал, что солнечные батареи достигнут 47% эффективности благодаря нанотехнологиям: как это возможно.