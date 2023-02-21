Сонячні батареї купуватимуть у 2 рази частіше у 2023 році: аналітики назвали причини

Аналітики стверджують, що видобуток сонячної енергії протягом цього року сягне 351 ГВт.

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Аналітична компанія TrendForce опублікувала дані про ринкові прогнози на 2023 рік у сегменті сонячних панелей. Згідно з даними дослідження, цьогоріч ринок сонячної енергетики очікує різке зростання як мінімум на 50%, а якщо підрахувати передбачувані інсталяції нових панелей, то в світовому обчисленні вони дадуть 351 ГВт енергії.

Різке зростання аналітики пов'язують з "відкладеним інтересом" минулих років, коли у світі вирувала епідемія коронавірусу, а також були труднощі поставок і дефіцит полікремнію, який необхідний для виробництва сонячних елементів.

[ + – ] Графік змін ринку сонячних панелей за даними TrendForce Фото: TrendForce

Однак, як стверджують експерти, в усьому світі зазначається тенденція до енергетичної незалежності й сонячна енергія може відігравати значну роль, особливо в країнах, які кліматично найкраще підходять для використання видобутку енергії в такий спосіб. Відповідно до аналізу TrendForce, Азіатсько-Тихоокеанський регіон найактивніше купуватиме сонячні панелі або вироблятиме власні. За ним йдуть Європа, Америка й об'єднані регіони Близького Сходу та Африки.

У підрахунку енергії це буде виглядати так: за рахунок сонця в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні видобуватиметься 202,5 ​​ГВт енергії у 2023 році, в Європі до 68,6 ГВт, у країнах Америки 64,6 ГВт у 2023 році. Нарешті, щодо Близького Сходу та Африки, ці регіони демонструють стабільне зростання. Ці два регіони разом додадуть 14,9 ГВт нових установок сонячних панелей у 2023 році, стверджують аналітики.

Раніше Фокус писав, що сонячні батареї досягнуть 47% ефективності завдяки нанотехнологіям: як це можливо.