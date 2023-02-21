Дроны смогут глушить электронику врага, шпионить и координировать морские бои

В следующие 4-5 лет будут развернуты беспилотные платформы, взаимодействующие с авианосными ударными группами и десантными группами.

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Безэкипажные суда, способные глушить радиосигналы, вести разведку и даже помогать координировать ход боевых действий, будут играть важную роль в будущих конфликтах, считает адмирал Майкл Гилдэй. В ходе конференции West 2023 в Сан-Диего (США), военные обсудили увеличение флота за счет надводных дронов, пишет defensenews.com.

По словам адмирала, на данный момент ведется разработка беспилотников средних размеров, обладающих функциями командования и управления, радиоэлектронной борьбы и даже имеющих "кибервозможности".

Военно-морской флот США активно инвестирует в беспилотные системы — в воздухе, на воде и под водой — чтобы увеличить военную мощь, — пишет СМИ. Недавно была представлена обновленная версия "Навигационного плана" за авторством Гилдэя, где рассматривается комплектация флота 373 пилотируемыми кораблями и 150 судами без экипажа.

Надводные дроны можно будет отправлять в горячие точки и мало изученные районы, чтобы ВМС смог повысить свою ситуационную осведомленность в течение длительного времени. Адмирал заявил, что в следующие 4-5 лет будут развернуты беспилотные платформы, взаимодействующие с авианосными ударными группами и десантными группами. По его словам, беспилотники будут сосредоточены не только в Тихом океане, но и "по всему миру". Также он предложил повысить эффективность морских дронов за счет совместного использования с БПЛА.

"Стратегическая среда коренным образом изменилась", — сказал военный, имея ввиду соперничество США и КНР в Индо-Тихоокеанском регионе, которое возобновилось со времен окончания холодной войны.

Недавно ВМС США провели учения Digital Horizon в Бахрейне, где тестировались ИИ-платформы. В испытаниях участвовали 15 передовых систем, 10 из которых впервые работали на Ближнем Востоке, а также несколько платформ из частного сектора (какие именно это были продукты, военные не сообщают, — ред.). В 2023 году в рамках учений Rim of the Pacific были испытаны минимум 20 морских дронов разных типов.

Гилдэй отметил, что поверхность морей и океанов не имеет камер наблюдения и сенсоров, а потому приходится надеяться на дроны, которые смогут провести разведку и дать сигнал, если орудуют пираты, контрабандисты или незаконные военные формирования.

Ранее мы сообщали о том, что беспилотник Kronos украинского производства принял участие в выставке IDEX-2023 в ОАЭ. Подлодка показала себя с лучшей стороны, и ее разработчики уже получили несколько заказов.