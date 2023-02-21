Дрони зможуть глушити електроніку ворога, шпигувати та координувати морські бої

У наступні 4-5 років будуть розгорнуті безпілотні платформи, що взаємодіють з авіаносними ударними групами та десантними групами.

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Безекіпажні судна, здатні глушити радіосигнали, вести розвідку та навіть допомагати координувати хід бойових дій, відіграватимуть важливу роль у майбутніх конфліктах, вважає адмірал Майкл Гілдей. Під час конференції West 2023 у Сан-Дієго (США), військові обговорили збільшення флоту за рахунок надводних дронів, пише defensenews.com.

За словами адмірала, наразі ведеться розробка безпілотників середніх розмірів, що володіють функціями командування та управління, радіоелектронної боротьби і навіть мають "кіберможливості".

Військово-морський флот США активно інвестує у безпілотні системи — у повітрі, на воді та під водою — щоб збільшити військову міць, — пише ЗМІ. Нещодавно було представлено оновлену версію "Навігаційного плану" за авторством Гілдея, де розглядається комплектація флоту 373 пілотованими кораблями і 150 суднами без екіпажу.

Надводні дрони можна буде відправляти в гарячі точки та мало вивчені райони, щоб ВМС змогли підвищити свою ситуаційну поінформованість упродовж тривалого часу. Адмірал заявив, що в наступні 4-5 років будуть розгорнуті безпілотні платформи, що взаємодіють з авіаносними ударними групами та десантними групами. За його словами, безпілотники будуть зосереджені не лише в Тихому океані, а й "по всьому світу". Також він запропонував підвищити ефективність морських дронів за рахунок спільного використання з БПЛА.

"Стратегічне середовище докорінно змінилося", — сказав військовий, маючи на увазі суперництво США та КНР в Індо-Тихоокеанському регіоні, яке відновилося з часів закінчення холодної війни.

Нещодавно ВМС США провели навчання Digital Horizon у Бахрейні, де тестувалися ШІ-платформи. У випробуваннях брали участь 15 передових систем, 10 з яких вперше працювали на Близькому Сході, а також кілька платформ із приватного сектору (які саме це були продукти, військові не повідомляють, — ред.). У 2023 році в межах навчань Rim of the Pacific було випробувано щонайменше 20 морських дронів різних типів.

Гілдей зазначив, що поверхня морів та океанів не має камер спостереження і сенсорів, а тому доводиться сподіватися на дрони, які зможуть провести розвідку та дати сигнал, якщо орудують пірати, контрабандисти чи незаконні військові формування.

Раніше ми повідомляли, що безпілотник Kronos українського виробництва взяв участь у виставці IDEX-2023 в ОАЕ. Підводний човен показав себе з кращого боку, і його розробники вже отримали кілька замовлень.