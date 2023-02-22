Новые военные дроны для атаки и разведки показали в ОАЭ: раскрыты характеристики (видео)

Компания EDGE планирует обеспечить военных поддержкой с воздуха при помощи беспилотников Jeniah, Airtruck и QX6-50, выполняющих разные задачи.

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Группа компаний EDGE из Объединенных арабских эмиратов представила 11 новых боевых беспилотников на выставке IDEX-2023 в Абу-Даби. Она раскрыла некоторые подробности в официальном пресс-релизе.

EDGE показала боевой беспилотник самолетного типа Jeniah. Как пишет издание Breaking Defence, он получил малозаметный для радаров корпус и реактивный двигатель, способный разгонять до 1000 км/ч, максимальная нагрузка составляет 500 кг. Генеральный директор EDGE Мансур АльМулла заявил журналистам, что БПЛА пока находится на ранней стадии разработки, но в будущем военные смогут использовать его для ведения разведки и нанесения ударов. Jeniah планируют завершить через четыре года, но EDGE также ищет способы, как ускорить процесс.

Конгломерат также представил на выставке грузовой беспилотник Airtruck, поднимающий вес до 500 кг. Его крейсерская скорость составляет 120 км/ч, а дальность полета — 360 км. Летательный аппарат предназначен для снабжения войск в отдаленных районах, ведения разведки и эвакуации раненных с поля боя.

Еще один дрон называется QX6-50, он разработан как для военных, так и для гражданских целей. Винтокрылая платформа может нести полезную нагрузку в 50 кг на расстояние до 200 км, летая автономно или под управлением оператора.

EDGE представила "инструментальную испытательную платформу", представляющую собой БПЛА с неподвижным крылом. По словам разработчиков, он предназначен для проведения испытаний боеприпасов класса "воздух-земля".

Пятнадцатого февраля EDGE купила контрольный пакет акций эстонской компании Milrem Robotics, ведущего европейского разработчика автономных систем и робототехники. Теперь же конгломерат показал на своих стендах три беспилотных наземных транспортных средства, разработанных в Эстонии. Боевой робот THeMIS Combat может стрелять и прикрывать наземные подразделения на поле боя, а его модификация THeMIS Observe создана для тактической разведки, используя дневные и ночные датчики.

Еще одно детище Milrem Robotics, представленное на IDEX 2023 — роботизированная платформа Type X, которая по сути является высокотехнологичным танком. Он оснащен системой ситуационной осведомленности Vegvisir Mixed Reality, боевым модулем Cockerill II, пушками калибра 25 мм или 30 мм, а также может запускать дроны-камикадзе Hunter 2S.