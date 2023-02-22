Нові військові дрони для атаки та розвідки показали в ОАЕ: розкрито характеристики (відео)

Компанія EDGE планує забезпечити військових підтримкою з повітря за допомогою безпілотників Jeniah, Airtruck та QX6-50, які виконують різні завдання.

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Група компаній EDGE з Об'єднаних арабських еміратів презентувала 11 нових бойових безпілотників на виставці IDEX-2023 в Абу-Дабі. Вона розкрила деякі подробиці в офіційному пресрелізі.

EDGE показала бойовий безпілотник літакового типу Jeniah. Як пише видання Breaking Defence, він отримав малопомітний для радарів корпус та реактивний двигун, здатний розганяти до 1000 км/год, максимальне навантаження становить 500 кг. Генеральний директор EDGE Мансур АльМулла заявив журналістам, що БПЛА поки що знаходиться на ранній стадії розробки, але в майбутньому військові зможуть використовувати його для ведення розвідки та завдання ударів. Jeniah планують завершити за чотири роки, але EDGE також шукає способи, як прискорити процес.

Конгломерат також представив на виставці вантажний безпілотник Airtruck, що піднімає вагу до 500 кг. Його крейсерська швидкість становить 120 км/год, а дальність польоту — 360 км. Літальний апарат призначений для забезпечення військ у віддалених районах, ведення розвідки та евакуації поранених з поля бою.

Ще один дрон називається QX6-50, він розроблений як для військових, так і для цивільних цілей. Гвинтокрила платформа може нести корисне навантаження 50 кг на відстань до 200 км, літаючи автономно або під керуванням оператора.

EDGE представила "інструментальну випробувальну платформу", що є БПЛА з нерухомим крилом. За словами розробників, він призначений для проведення випробувань боєприпасів класу "повітря-земля".

П'ятнадцятого лютого EDGE купила контрольний пакет акцій естонської компанії Milrem Robotics, провідного європейського розробника автономних систем та робототехніки. Тепер конгломерат показав на своїх стендах три безпілотні наземні транспортні засоби, розроблені в Естонії. Бойовий робот THeMIS Combat може стріляти та прикривати наземні підрозділи на полі бою, а його модифікація THeMIS Observe створена для тактичної розвідки, використовуючи денні та нічні датчики.

Ще одне творіння Milrem Robotics, представлене на IDEX 2023 — роботизована платформа Type X, яка є високотехнологічним танком. Він оснащений системою ситуаційної обізнаності Vegvisir Mixed Reality, бойовим модулем Cockerill II, гарматами калібру 25 мм або 30 мм, а також може запускати дрони-камікадзе Hunter 2S.