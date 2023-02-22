Европа обошлась без газа РФ и сэкономила $15 млрд: за счет чего это получилось

К концу 2023 года цены на ископаемое топливо резко упадут и России придется не сладко, утверждают аналитики.

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Эксперты аналитической компании Ember, которые делают прогнозы рынка энергетики стран ЕС и мира, в своем свежем отчете отмечают, что страны Европы отказавшись от газа и угля из России из-за ее нападения на Украину, не только не пострадали, но и смогли нарастить запасы возобновляемой энергии, что позволило сэкономить почти $15 млрд.

Одним из основных драйверов стал рост ветровой и солнечной энергии, на которые государства ЕС все больше возлагают надежды, стремясь к энергетической независимости от ископаемых углеводородов из страны-агрессора.

По подсчетам аналитиков, за минувший год с момента начала вторжения России в Украину, ветер и солнечная энергия в системе энергообеспечения ЕС выросли на 50 ТВтч, что на сегодняшний день составляет 23% от всех других способов получения электроэнергии.

[ + – ] В Европе смогли нарастить запасы возобновляемой энергии, что позволило сэкономить почти $15 млрд Фото: Ember

Несмотря на рост цен на энергоносители и засуху, в прошлом году Евросоюзу удалось избежать глобального кризиса как раз за счет экологически чистых способов заменить поставки из России. Ежегодное увеличение только ветровой и солнечной энергии сократило количество газа, необходимого для производства электроэнергии, на 90 ТВтч.

Как отметила старший аналитик Ember Сара Браун: "Вторжение России в Украину шокировало Европу. Все поняли, насколько ЕС зависим от агрессора в вопросах энергообеспечения. Последний год был борьбой за устранение подобной зависимости путем ускоренного перехода к более чистой и безопасной энергосистеме. Уже в 2023 году Европа станет свидетелем огромного падения цен на ископаемое топливо".

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