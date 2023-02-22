Європа обійшлася без газу РФ і заощадила $15 млрд: за рахунок чого це вийшло

До кінця 2023 року ціни на викопне паливо різко впадуть і Росії буде не солодко, стверджують аналітики.

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Експерти аналітичної компанії Ember, які роблять прогнози ринку енергетики країн ЄС і світу, у своєму свіжому звіті зазначають, що країни Європи, відмовившись від газу та вугілля з Росії через її напад на Україну, не тільки не постраждали, але й змогли наростити запаси відновлюваної енергії, що дозволило заощадити майже $15 млрд.

Одним з основних драйверів стало зростання вітрової та сонячної енергії, на які держави ЄС усе більше покладають надії, прагнучи енергетичної незалежності від викопних вуглеводнів із країни-агресорки.

За підрахунками аналітиків, за минулий рік із початку вторгнення Росії в Україну, вітер і сонячна енергія в системі енергозабезпечення ЄС зросли на 50 ТВтгод, що на сьогодні становить 23% від інших способів отримання електроенергії.

[ + – ] У Європі змогли наростити запаси відновлюваної енергії, що дозволило заощадити майже $15 млрд Фото: Ember

Незважаючи на зростання цін на енергоносії та посуху, у минулому році Євросоюзу вдалося уникнути глобальної кризи якраз за рахунок екологічно чистих способів замінити постачання з Росії. Щорічне збільшення тільки вітрової та сонячної енергії скоротило кількість газу, необхідного для виробництва електроенергії, на 90 ТВтгод.

Як зазначила старша аналітикиня Ember Сара Браун: "Вторгнення Росії в Україну шокувало Європу. Усі зрозуміли, наскільки ЄС залежить від агресора в питаннях енергозабезпечення. Останній рік був боротьбою за усунення подібної залежності шляхом прискореного переходу до чистішої та безпечнішої енергосистеми. Вже у 2023 році Європа стане свідком величезного падіння цін на викопне паливо".

Раніше Фокус писав, що сонячні батареї купуватимуть у 2 рази частіше у 2023 році: аналітики назвали причини.