ChatGPT научился управлять дронами и роботами: что конкретно умеет чат-бот (видео)

Нейросеть смогла самостоятельно написать программный код для беспилотника и робота-манипулятора.

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Чат-бот ChatGPT может не только искать новости, пересказывать статьи, поддерживать беседу, но и программировать. В компании Microsoft показали, на что способен ИИ, когда речь заходит о манипулировании квадрокоптерами или робототехникой.

Интересно, что ChatGPT смог написать такой код, чтобы команды отдавались при помощи естественной речи. Ранее чат-бот, получая запросы от программистов в виде текстовых указаний, корректировал программные коды, при этом он мог пользоваться самыми разными языками программирования. Инженеры Microsoft попросили его написать код, который бы помог в управлении простым роботом. Чат-бот хорошо справился с заданием.

[ + – ] Робот производит действия, запрограммированные чат-ботом ChatGPT

ChatGPT дали вводные, "объяснили", каким функционалом наделен робот и что он сможет делать. Ознакомившись с пожеланиями разработчиков, чат-бот уточнил некоторые детали, которые ему не были понятны, и принялся за написание кода (его эксперты назвали "сложным"). Интересно, что нейросеть не поинтересовалась тем, реален ли робот, или является компьютерной симуляцией.

[ + – ] Дрон летает под управлением ChatGPT

В итоге, робот составил логотип компании Microsoft из кубиков. Дрон тоже повиновался командам чат-бота — он кружился на месте, летал по комнате, приближался и отдалялся от разных объектов, а потом даже сфотографировал сам себя, подлетев к зеркалу.

Некоторые эксперты полагают, что полностью доверять искусственному интеллекту такую важную задачу, как программирование, не стоит, потому что чат-бот может ошибиться, не учесть каких-либо деталей и особенностей, поэтому они предпочли бы, чтобы люди контролировали работу ChatGPT.

Ранее мы писали о браузерных расширениях, которые помогут пользоваться чат-ботом в любое время и с разными целями.