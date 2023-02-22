ChatGPT навчився керувати дронами та роботами: що конкретно вміє чат-бот (відео)

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Чат-бот ChatGPT може не лише шукати новини, переказувати статті, підтримувати розмову, а й програмувати. У компанії Microsoft показали, на що здатний ШІ, коли йдеться про маніпулювання квадрокоптерами або робототехнікою.

Цікаво, що ChatGPT зміг написати такий код, щоб команди віддавалися за допомогою природної мови. Раніше чат-бот, отримуючи запити від програмістів у вигляді текстових вказівок, коригував програмні коди, при цьому він міг користуватися різними мовами програмування. Інженери Microsoft попросили його написати код, який допоміг би в управлінні простим роботом. Чат-бот добре впорався із завданням.

[ + – ] Робот здійснює дії, запрограмовані чат-ботом ChatGPT

ChatGPT дали вступні, "пояснили", яким функціоналом наділений робот і що він зможе робити. Ознайомившись із побажаннями розробників, чат-бот уточнив деякі деталі, які йому не були зрозумілі, і взявся за написання коду (його експерти назвали "складним"). Цікаво, що нейромережа не поцікавилася тим, чи реальний робот, чи є комп'ютерною симуляцією.

[ + – ] Дрон літає під керуванням ChatGPT

У результаті робот склав логотип компанії Microsoft з кубиків. Дрон теж корився командам чат-бота — він кружляв на місці, літав по кімнаті, наближався і віддалявся від різних об'єктів, а потім навіть сфотографував сам себе, підлетівши до дзеркала.

Деякі експерти вважають, що повністю довіряти штучному інтелекту таке важливе завдання, як програмування, не варто тому, що чат-бот може помилитися, не врахувати будь-які деталі та особливості, тому вони воліли б, щоб люди контролювали роботу ChatGPT.

Раніше ми писали про браузерні розширення, які допоможуть користуватися чат-ботом у будь-який час і з різними цілями.