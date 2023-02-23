Военные получат GPS-технологию, которую не заглушит враг: как она работает

Навигатор MAPS GEN II уже успешно испытан на полигоне и его не может заглушить ни одна система РЭБ.

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Армия США завершила испытание новой технологии MAPS GEN II от оружейников из Raytheon Technology, способной противостоять любым средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ) противника и не даст заглушить GPS-датчики, которыми оборудован транспорт военных, пишет DefenseNews. Это поможет солдатам ВМС США всегда четко знать координаты расположения своих сил на поле боя.

Навигатор MAPS GEN II можно установить на любой военный транспорт, но скорее всего, в приоритетном режиме им оборудуют танки Abrams и артиллерию Paladin, а также боевые машины Stryker и Humvees. Пентагон уже потратил на эту навигационную систему $583 млн и подрядчик в дальнейшем будет улучшать и совершенствовать технологию.

Эксперты говорят, что военные уделяют много внимания системам противодействия РЭБ на поле боя, потому что США не исключают потенциального конфликта с Россией или Китаем в будущем. По мнению военных аналитиков, в возможных военных конфликтах одним из приоритетов будет именно радиоэлектронная борьба, а так же противодействие природным помехам и помехам, "генерируемым" в густо населенных пунктах.

Проект MAPS GEN II является разработкой Collins Aerospace, дочерней компанией Raytheon Technologies, которая была выбрана для пятилетнего контракта на производство подобных систем противостояния РЭБ. Raytheon является вторым по величине оборонным подрядчиком в мире, заработавшим почти $42 млрд в 2021 году, отмечают военные аналитики. На первом месте Lockheed Martin, на третьем – Boeing.

Ранее Фокус писал, что ВСУ показали работу "невидимого" украинского дрона "Колдун", которому не страшны РЭБ.