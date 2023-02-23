Військові отримають GPS-технологію, яку не заглушить ворог: як вона працює

Навігатор MAPS GEN II вже успішно випробуваний на полігоні і його не може заглушити жодна система РЕБ.

Related video

Армія США завершила випробування нової технології MAPS GEN II від зброярів із Raytheon Technology, здатної протистояти будь-яким засобам радіоелектронної боротьби (РЕБ) супротивника і не дасть заглушити GPS-датчики, якими обладнано транспорт військових, пише DefenseNews. Це допоможе солдатам ВМС США завжди чітко знати координати розташування своїх сил на полі бою.

Навігатор MAPS GEN II можна встановити на будь-який військовий транспорт, але швидше за все, у пріоритетному режимі ним обладнають танки Abrams та артилерію Paladin, а також бойові машини Stryker та Humvees. Пентагон уже витратив на цю навігаційну систему $583 млн і підрядник надалі покращуватиме та вдосконалюватиме технологію.

Експерти кажуть, що військові приділяють багато уваги системам протидії РЕБ на полі бою, тому що США не відкидають потенційного конфлікту з Росією чи Китаєм у майбутньому. На думку військових аналітиків, у можливих військових конфліктах одним із пріоритетів буде саме радіоелектронна боротьба, а також протидія природним перешкодам і перешкодам, що "генеруються" у густо населених пунктах.

Проєкт MAPS GEN II є розробкою Collins Aerospace, дочірньою компанією Raytheon Technologies, яка була обрана для п'ятирічного контракту на подібні системи протистояння РЕБ. Raytheon є другим за величиною оборонним підрядником у світі, який заробив майже $42 млрд у 2021 році, зазначають військові аналітики. На першому місці Lockheed Martin, третьому — Boeing.

Раніше Фокус писав, що ЗСУ показали роботу "невидимого" українського дрона "Чаклун", якому не страшні РЕБ.