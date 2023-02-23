Боевой БПЛА Ika-Bomber: работает в паре с другими дронами, стреляет авиабомбами (видео)

Президент Сербии Вучич заявил, что будет закупать боеприпасы для этих дронов у Арабских Эмиратов.

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Выставку IDEX, которая проходит в Арабских Эмиратах посетил президент Сербии Александар Вучич, который заявил, что его страна будет закупать боеприпасы для ударных дронов у Арабских Эмиратов, пишет DefenseNews. На выставке был представлен сербский боевой мультикоптер Ika-Bomber.

Александар Вучич встретился с правителем ОАЭ шейхом Мухаммадом ибн Заидом Аль Нахайяном во время выставки, и они вместе осмотрели сербский беспилотник Ika-Bomber, который был там представлен.

Дрон производит базирующийся в Белграде компания PR-DC и она уже продает свою продукцию на Ближний Восток. Беспилотник Ika-Bomber может нести на себе сразу 12 минометных снарядов калибра 60 мм, состоящих из минометного снаряда M73 и взрывателя. Самолет-мультикоптер питается от батарей на основе лития, а энергию для полета берет от литий-полимерных аккумуляторов. Он может работать в паре с другими дронами, разработанными компанией. Мы предполагает, что его "напарником" может стать БПЛА IKA-KAM, возможности которого вы можете оценить, посмотрев видео ниже.

Производитель планирует в следующие пять лет продать более 10 тысяч своих боевых дронов и ищет потенциальных покупателей.

[ + – ] Дрон Ika-Bomber, также известный как Ika-20

Как говорят военные аналитики, Сербия начала активно продвигать свою продукцию на рынок боевых дронов и старается создать мощную базу для производства беспилотников у себя в стране. При этом аналитики отмечают интересную особенность Сербии: стремиться в Евросоюз, но продолжать военное сотрудничество с Россией.

[ + – ] БПЛА Ika-КАМ в действии

Ранее Фокус рассказывал, что США активно готовят армию дронов-убийц против Китая: журналистам стал известен секретный план Пентагона. Уже проведены симуляции с помощью искусственного интеллекта результатов возможно боя.