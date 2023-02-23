Бойовий БПЛА Ika-Bomber: працює в парі з іншими дронами, стріляє авіабомбами (відео)

Президент Сербії Вучич заявив, що купуватиме боєприпаси для цих дронів в Арабських Еміратів.

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Виставку IDEX, яка проходить в Арабських Еміратах, відвідав президент Сербії Александар Вучич, який заявив, що його країна купуватиме боєприпаси для ударних дронів в Арабських Еміратів, пише DefenseNews. На виставці було представлено сербський бойовий мультикоптер Ika-Bomber.

Олександр Вучич зустрівся з правителем ОАЕ шейхом Мухаммадом бін Заїдом Аль Нагаяном під час виставки, і вони разом оглянули сербський безпілотник Ika-Bomber, який був там представлений.

Дрон виробляє компанія PR-DC, що базується в Белграді, й вона вже продає свою продукцію на Близький Схід. Безпілотник Ika-Bomber може нести на собі одразу 12 мінометних снарядів калібру 60 мм, що складаються з мінометного снаряда M73 та підривника. Літак-мультикоптер живиться від батарей на основі літію, а енергію для польоту бере від літій-полімерних акумуляторів. Він може працювати в парі з іншими дронами, розробленими компанією. Ми припускаємо, що його "напарником" може стати БПЛА IKA-KAM, можливості якого ви можете оцінити, подивившись відео нижче.

Виробник планує у наступні п'ять років продати понад 10 тисяч своїх бойових дронів і шукає потенційних покупців.

[ + – ] Дрон Ika-Bomber, також відомий як Ika-20

Як кажуть військові аналітики, Сербія почала активно просувати свою продукцію на ринок бойових дронів і намагається створити потужну базу для безпілотників у себе в країні. При цьому аналітики наголошують на цікавій особливості Сербії: прагнути до Євросоюзу, але продовжувати військову співпрацю з Росією.

[ + – ] БПЛА Ika-КАМ у дії

Раніше Фокус розповідав, що США активно готують армію дронів-убивць проти Китаю: журналістам став відомий секретний план Пентагону. Вже проведені симуляції за допомогою штучного інтелекту результатів можливого бою.