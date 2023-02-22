США готують армію дронів-убивць проти Китаю: став відомим секретний план
Журналісти досліджували тендерні документи Пентагону та з'ясували, що США таємно нарощує армію безпілотників, які дадуть потужну відсіч Китаю у разі атаки на Тайвань.
Засекречений проєкт під назвою AMASS, подробиці якого з'ясували журналісти, спрямований на глобальне придушення ППО противника за допомогою армії дронів, пише Asia Times. Він набуде чинності й буде реалізований у тому випадку, якщо Китай наважиться на військову агресію проти Тайваню.
Як зазначають журналісти видання, до глобального використання безпілотників у воєнних цілях послужила агресія Росії проти України й активне застосування обома сторонами БПЛА як для захисту, так і для атак на фронті. США провели безліч симуляцій воєнних дій з різними аспектами та за різних умов і переконалися, що безпілотники — один із вирішальних факторів на полі бою у сучасному світі.
У чому суть плану застосування рою дронів
Нещодавно Міністерство оборони США запустило до реалізації вузькопрофільний проєкт під назвою "автономні багатодоменні адаптивні рої дронів" (AMASS), в якому основний акцент робиться на створенні цілих армій ударних безпілотників, зокрема дронів-камікадзе, які в разі потреби атакуватимуть ворога на морі та суші з метою знищити його ППО.
Технічна особливість плану полягає в тому, що багатотисячні рої дронів будуть керуватися з єдиного центру або з кількох центрів із метою спільної атаки з різних напрямків. Це дозволить "зламати" ППО противника, знищити артилерійські системи та ракетні пускові установки.
І хоча подробиці проєкту суворо засекречені, але аналіз тендерних поставок для армії США очевидно показує, що робота над проєктом активно ведеться саме у цьому напрямі.
Симуляція бою між США та Китаєм
Готуючись вводити в дію план AMASS, Пентагон провів не одну комп'ютерну симуляцію можливого зіткнення між Китаєм і США за підтримки союзників (Японії та Тайваню) із застосуванням дронів різних типів, які були в наявності в армій цих країн на 2021 рік.
Штучний інтелект передрік піррову перемогу США та їхнім союзникам — втрати всіх сторін були величезні. ШІ розрахував, що в процесі висадження китайського десанту на Тайвань США та Японія втратили б у бою 449 бойових літаків і 43 кораблі, зокрема два авіаносці, а людські втрати США становили б приблизно 7 тисяч солдат, причому 3 200 людей загинули б у бою. Тайвань також зазнав би приголомшливих втрат у симуляції, втративши половину своїх військово-повітряних сил, 22 кораблі і 3 500 наземних військовослужбовців, третина з яких загинула б у бою.
Але й на Китай чекала б похмура ситуація за результатами бою: втрата 138 кораблів, 155 бойових літаків і 52 тисячі солдат (7 тисяч вбито в бою, 15 тисяч потонули, 30 тисяч стали полоненими армії Тайваню).
І такі втрати були з урахуванням активного використання роїв безпілотників. Але, мабуть, США вирішили покращити результат симуляції і запастись переважною кількістю БПЛА, яких очевидно не вистачало в 2021 році, пишуть журналісти.
Чому військові роблять ставку саме на рої дронів
Експерти зазначають, що на сьогодні армії безпілотників — чудова альтернатива наступальним операціям, які дозволяють значно скоротити свої втрати і під час оборони також. Крім того, на відміну від Росії, у розвинених країнах заведено рахувати втрати та ставитися до життя бійців максимально дбайливо. Адже ще з часів Другої світової війни там пам'ятають слова генерала армії США Джорджа Паттона: "Найкращий танк не вартий життя солдата".
Крім цього, в Пентагоні підрахували, що дрони коштують набагато дешевше, ніж дорогі наддалекі ракети з лазерним наведенням і складними GPS-датчиками, які противник може легко збити за умов хорошої роботи ППО.
Ефективність дронів, на жаль, продемонстрували події в Україні, коли Росія за допомогою дешевих і численних іранських "Шахідів" завдала серйозної шкоди інфраструктурі країни.
Раніше Фокус писав, що дрони та ракети будуть збивати потужними лазерами: представлені нові захисні системи.