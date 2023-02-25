Дроны, ИИ, кибератаки: какие уроки извлек мир, спустя год войны в Украине

На войне человеческая воля имеет большое значение, и цифровая сфера оказалась ценным новым средством достижения и мобилизации этой воли.

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Последний год боевых действий на территории Украины стал "выученным уроком" для демократических государств всего мира, пытающихся понять, как в дальнейшем смогут развиваться не только стратегии, но и технологии. Фокус расскажет, чего ожидают военные аналитики, когда речь заходит о вооруженных конфликтах в будущем.

Искусственный интеллект и кибератаки — новый военный тренд

ВСУ широко использовали новые технологии, которые хоть и не влияли радикально на ход боевых действий, однако стали опорной точкой для отслеживания тренда технологического развития ВПК, пишет в своей колонке военный аналитики Питер Сингер.

Первое, о чем стоит поговорить, — широкое применение искусственного интеллекта (ИИ), а именно: программное обеспечение для распознавания лиц для идентификации российских солдат, алгоритмы машинного обучения (МО) для повышения эффективности логистики военных и волонтеров, ведения разведки, ведения информационной войны.

"Использование нейросетей различного функционала будет набирать обороты, так как ИИ уже сегодня имеет большое значение для социума. Ни одна другая область технологий сегодня не финансируется столь активно, как ИИ и МО. В развитии нейросетей заинтересованы национальные правительства и, как следствие, их вооруженные силы, а также крупный бизнес", — утверждает автор.

[ + – ] Украинским военным презентуют систему координации ВСУ "Дельта" Фото: dou.ua

Второй важный момент — кибербезопасность также стала новым фронтом этой войны. В начале конфликта российские хакеры пытались атаковать различные украинские сетевые системы, — от электросетей до космической связи. Но, как и ВС России, они не добились успеха. И тут автор видит две основные причины:

Путин не подготовил ни военных, ни хакеров к войне, которую он планировал. Киберзащитники Украины смогли справиться с большинством атак.

Киберсражение тоже радикально не повлияло на ход войны, но давайте представим, что могла бы сделать в будущем группа или воинское подразделение, которые были бы более организованными, подготовленными, имели бы актуальные разведданные и инструменты планирования, имеющие возможность атаковать такую крупную цель, как инфраструктура всей страны.

"Кибератаки — будущее войны. Мы все больше и больше зависим от Интернета, от него же зависят и устройств, которые теперь управляют операциями почти во всех областях критической инфраструктуры. Таким образом, целей для взлома тоже становится больше. Тем не менее, кибербезопасность слишком часто отодвигают на второй план. В результате Интернет вещей, на который мы все больше и больше полагаемся, становится весьма уязвимым. И злоумышленники этим воспользуются", — пишет Сингер.

Беспилотники: новое — хорошо забытое старое

БПЛА использовались в ходе Второй мировой войны, в конфликтах в Афганистане и Ираке, Пакистане и Ливии. Но некоторые военные эксперты полагали, что беспилотники не так уж важны в "обычной" войне, имея ввиду, что дроны хороши в точечных конфликтах с террористами и повстанцами.

"Этот академический и военный спор окончен. Беспилотные системы оказались невероятно важными в боевых действиях в Украине, в различных ролях и даже областях. Они сыграли решающую роль в остановке колонн российских танков, в обеспечении высокой точности украинских артиллерийских и ракетных ударов, на море, потопив российского флагмана "Москва", в нанесении ударов по российским военно-морским базам в Крыму", — подчеркивает эксперт.

[ + – ] Сюжет о применении дронов защитниками Украины

Множество самых разных систем заполнили поле боя: и крупные дорогостояще БПЛА военного уровня, и тысячи маленьких коммерческих квадрокоптеров. И украинские силы, и российские используют дроны не только для разведки, но и для нанесения ударов, корректировки огня. Благодаря интеграции ИИ с беспилотниками, ВСУ все чаще развертывают автономные системы, используя дроны и в качестве барражирующих боеприпасов, действующих как поодиночке, так и роем.

"Бои дронов говорят о том, какими будут конфликты в дальнейшем и насколько огромной будет роль беспилотных летательных аппаратов в них", — резюмирует специалист.

Разведка по открытым данным и соцсети, как оружие

Еще одна область, в которой давно используемая технология достигла новых высот в 2022 году, — использование социальных сетей в качестве оружия.

"Кибервойна подразумевает взлом сетей, а вот дипфейки — "взлом" людей путем распространения информации через лайки и репосты", — говорится в колонке. "В российско-украинском конфликте информационная война вышла на новый уровень стратегического значения".

Одной из важных сторон инфовойны стала разведка на основе анализа открытых источников (OSINT). Украинцы превратили свои сотовые телефоны и учетные записи в социальных сетях в новый "инструмент шпионажа", собирая информацию по крупицам и передавая ее военным, СМИ.

[ + – ] Инструкция пользования сервисом єВорог в приложении "Дія"

Благодаря OSINT мир узнал, что Путин врал, когда говорил о том, что Россия "просто реагировала на чрезвычайную ситуацию", а не планировала вторжение, что в итоге подорвало его политическую стратегию. В свою очередь, ВСУ брали данные OSINT буквально у тысяч местных жителей и незадачливых российских солдат, снимающих тик-токи и выдающих свое местоположение, чтобы отслеживать действия российских военных.

Распространение информации о том, что происходит в Украине буквально в режиме реального времени возымело огромное влияние на иностранную аудиторию. Симпатия к украинскому народу изменила политический контекст и приоритеты от США до Японии и Австралии. Полемика последних месяцев по поводу отправки Германией танков Украине (что в конце концов и произошло, опять же из-за изменения отношения к украинцам) показывает, что понадобился год, чтобы "перекроить" внешнюю политику Германии, которой она следовала 75 лет.

Экономическая война и роль в ней ИТ-компаний

Развязанная Россией вона против Украины имела и мощный экономический эффект. Около 400 из 500 ведущих компаний мира ушли с российского рынка (среди которых — большое количество ИТ-корпораций), и не потому, что того требовали закон или санкции, а потому, что иметь бизнес в России — значит иметь плохую репутацию. Такого рода новый вид "геополитической отмены" в долгосрочной перспективе повлияют не только на российскую экономику, но и на то, что другие страны думают о своей экономике во время войны. И это может быть одним из самых значительных последствий войн будущего, уверен автор.

[ + – ] Сюжет, посвященный уходу мировых компаний с российского рынка

По данным МВФ, первый крупный конвенциональный конфликт XXI века в Европе произошел между 9-й и 56-й по величине экономиками мира. Разрушения были колоссальными: от энергетических рынков до цепочек поставок, не только для самих комбатантов, но и для всего мира. Россия прочувствовала эффект на себе, когда была вынуждена извлекать микрочипы из старых холодильников и стиральных машин, приостановить развертывание не только 5G-, но и 4G-сетей, замедлить мобильный трафик, остаться без обновления самого разного ПО, без качественных гаджетов и бытовой электроники.

"И в Вашингтоне, и в Пекине теперь должны переосмыслить связи между национальной и экономической безопасностью и то, как на них влияют войны", — подчеркивает Сингер.

Украинское государство и общество не рухнули в первые дни боев, как надеялся Кремль. Согласно соцопросам, 70% украинцев считают, что ВСУ выиграют войну, несмотря на меньшую численность техники и живой силы, по сравнению с ВС РФ.

"На войне человеческая воля имеет значение, и цифровая сфера оказалась ценным новым средством достижения и мобилизации этой воли", — резюмировал автор.

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