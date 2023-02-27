Украинец поставляет ВСУ самодельные зарядные станции: дешевые, но мощные (видео)

Себестоимость такой станции составляет всего 3000 грн, тогда как рыночные аналоги стоят около 15 000 грн.

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Житель Кривого Рога Андрей Кротов своими руками собирает для украинских военных зарядные станции, повербанки и делает так называемые окопные лампочки. Он рассказал о своей работе журналистам "Суспільного".

После начала полномасштабного вторжения России, Андрей Кротов передавал ВСУ свои накопления и необходимые вещи, но потом деньги закончились, и мужчина решил собирать полезное оборудование своими руками. За полгода украинец передал военным подразделениям более 400 светильников, 50 пауэрбанков и 5 зарядных станций.

Первым делом он собрал небольшой повербанк, а потом занялся моделями побольше и помощнее. В их основе лежат аккумуляторы от использованных электронных сигарет, которые поставляют волонтеры. Андрей также изготавливает из обычных светодиодных лампочек мощностью 20 Вт окопные светильники, работающие от все тех же батарей и заряжающиеся через USB-кабель.

После павербанков Кротов решил изготовлять зарядные станции емкостью до 150 мАч с защитой от коротких замыканий. Такой прибор может одновременно питать до шести устройств через встроенные USB-кабели и розетки, при этом одного полного заряда хватает на 40 мобильных телефонов. Себестоимость самодельной станции составляет всего 3000 грн, тогда как рыночные аналоги стоят около 15 000 грн.

"Сюда входит около 200 электронных сигарет, из которых я вытаскиваю аккумуляторы. Потом уже все cобираю и вставляю все это в короб, затем вставляются платы, контролирующие процесс зарядки и разрядки", — поделился инженер.

Ранее Фокус писал о лучших зарядных станциях украинского производства. Многие производители делают устройства не только для военных, но и для гражданских.